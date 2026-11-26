Ma ismét összeült a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsa (FKT), amelynek végeztével Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid beruházási és közlekedési miniszter tartott tájékoztatót. A tárcavezető, mielőtt beszámolt volna az ülésen hozott döntésekről, beszélt a mezőkövesdi vonatbalesetről is.

Vitézy Dávid szerint a mezőkövesdi vonatbalesetben biztos, hogy emberi mulasztás történt (Forrás: képernyőkép)

Mint mondta, jelenleg is folyamatban van a rendőrség, a MÁV, és a vasúti biztonsági hatóság vizsgálata. A szerelvényen az előírások szerint a mozdonyvezetőn felül két jegyvizsgáló volt, a forgalmi szolgálattevő pedig megadta a felhatalmazást a vonatnak az indulásra. Az ő kihallgatásukat a nyomozóhatóság intézi.

Üzent a mezőkövesdi baleset áldozatának édesapja

Vitézy elmondta, az FKT ülése előtt telefonon beszélt az áldozat édesapjával, akivel elmondása szerint egy nagyon megrázó beszélgetése volt. A miniszter kifejezte neki együttérzését, és elmondása szerint a szülő az egész országnak üzent:

a család köszöni az országnak az együttérzést és a támogatást, és hangsúlyozta: véradásra van szüksége a lánynak, ezért aki egészséges és módjában áll, segítse a gyógyulást.

A tárcavezető tudomása szerint a lány jelenleg is kritikus állapotban van, és emlékeztetett, a Máv-csoport 5 millió forint azonnali segélytámogatást biztosított a családnak. Elmondta azt is, egy közeli volánbuszkamera felvette az eseményeket, de mivel nyomozás van az ügyben, ezért a felvételeket nem láthatjuk egyelőre. Hozzátette: ez az eset a technológiai körülmények miatt csak emberi hibából eredhet.