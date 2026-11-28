„Hónapok óta ismert volt az ajtó hibája a Mezőkövesden is megálló InterCity-vonaton. Vitézy Dávid nem menekülhet tovább a felelősség elől!” – jelentette ki közösségi oldalán Bóka János, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője.

A Fidesz szerint Vitézy Dávidnak le kell mondania a mezőkövesdi vonatbaleset miatt (Fotó: Mirkó István)

Ahogyan arról az Origo is beszámolt, pénteken elhunyt Stósz Viviána Lilla, a mezőkövesdi vonatbalesetben súlyosan megsérült fiatal diáklány, akinek életéért egy egész ország összefogott. Bár emberek ezrei jelentkeztek véradásra, és az orvosok is mindent megtettek a lány életének megmentéséért, Viviána szervezete végül feladta a küzdelmet.

Az ellenzék már korábban rámutatott a kormány, azon belül is Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter felelősségére a tragédiában, de aztán szombat reggel kiderült, amire Bóka János is hivatkozik bejegyzésében: az utasok már hónapokkal ezelőtt szóvá tették, hogy nem nyílik megfelelően minden ajtó a Mezőkövesden is megálló Intercity vonatokon.

A Fidesz szerint Vitézy Dávidnak le kell mondania

A Fidesz-frakció ezután egy közleményt is kiadott, amelyben arról írtak, hogy a súlyos veszélyről szóló bejelentéseket senki nem vette komolyan: sem a MÁV, sem a hatóságok, sem a minisztérium, és maga Vitézy Dávid miniszter sem. Nem foglalkoztak az utasok bejelentéseivel, semmilyen intézkedés nem történt. Megdöbbentőnek nevezték a felelőtlenséget, aminek tragédia lett a véget.

Vitézyék magyarázkodása arról, hogy az áldozat a hibás, végleg megbukott. A vasutat felügyelő miniszter nem bújhat el hazugságokkal és az áldozathibáztatással a felelőssége elől! Nincs tovább! Vitézy Dávid még ma álljon ki a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását!

– írták.