„Kezdeményezzük Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató soron kívüli meghallgatását a Közlekedési és Beruházási Bizottság pénteki ülésén a tragikus mezőkövesdi vonatbaleset ügyében” – írta lapunkhoz eljuttatott közleményében a Fidesz-frakció.

A fiatal lány súlyosan megsérült a mezőkövesdi vonatbalesetben, a Fidesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter meghallgatását kezdeményezi (Fotó: Olvasói)

Választ várnak arra a kérdésre, „hogyan fordulhat elő, hogy egy 20 éves nőt az állomás peronján, majd több száz méteren át vonszol a vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre?”

Ki a felelős a 20 éves egyetemista tragikus és sokkoló balesetéért? Hány utas van még veszélyben?

– mutattak rá.

A Fidesz-frakció szerint az egész országot mélyen megrázó baleset ügyében Vitézy Dávid közlekedési miniszter nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.

„A közlekedési miniszter felelősséggel tartozik a közlekedés megszervezéséért, utasok százezreinek biztonságos közlekedéséért. A magyar emberek tisztességes tájékoztatást és felelősségvállalást várnak el, nem a miniszter bujkálását és a vasúttársaság titkolózását. Szeretnénk kifejezni együttérzésünket a baleset áldozatának és családjának” – írták. Az ügyben Nagy Bálint fideszes képviselő is megszólalt közösségi oldalán, ahol hangsúlyozta: „Ez most nem az a helyzet, amikor Vitézy Dávid másra tolhatja a felelősséget!”