„Vitézy nem menekülhet tovább a felelősség elől!” – emelte ki közleményében a Fidesz-frakció. Ahogy arról az Origo is beszámolt, a mezőkövesdi vonatbaleset tragédia megdöbbentette az egész országot. Szombat reggel jött az újabb hír: az utasok már hónapokkal ezelőtt szóvá tették, hogy nem nyílik megfelelően minden ajtó a Mezőkövesden is megálló Intercity vonatokon.

Stósz Viviána, a mezőkövesdi vonatbaleset áldozata. A Fidesz Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter azonnali lemondását követeli (Forrás: Facebook)

A közleményben arról is írtak, hogy a súlyos veszélyről szóló bejelentéseket senki nem vette komolyan: sem a MÁV, sem a hatóságok, sem a minisztérium, és maga Vitézy Dávid miniszter sem. Nem foglalkoztak az utasok bejelentéseivel, semmilyen intézkedés nem történt.

A Fidesz szerint Vitézynek le kell mondania

Megdöbbentőnek nevezték a felelőtlenséget, aminek tragédia lett a véget.

Vitézyék magyarázkodása arról, hogy az áldozat a hibás, végleg megbukott. A vasutat felügyelő miniszter nem bújhat el hazugságokkal és az áldozathibáztatással a felelőssége elől! Nincs tovább! Vitézy Dávid még ma álljon ki a nyilvánosság elé, és jelentse be azonnali lemondását!

– írták.