A Gyurcsány-kormány egykori propagandistájának nevezte Kert Attilát, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. új vezérigazgatóját Toroczkai László. Mint ismert, Kert Attilát, az Euronews magyar irodájának vezetőjét szombaton választotta meg a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület. Az új vezetőt tizennégy érvényesen pályázó jelölt közül választották ki. A Mi Hazánk elnöke mind Kert Attila személyét, mind a kiválasztás körülményeit bírálta.

A Mi Hazánk elnöke élesen bírálta mind Kert Attila személyét, mind megválasztásának körülményeit (Fotó: Facebook)

Toroczkai László az X-en közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Kert 2006 és 2009 között a Magyar Televízió hírigazgatójaként dolgozott. A politikus szerint az általa irányított szerkesztőség tevékenysége is szerepet játszott a 2006-os tévéostrom kirobbanásában – derül ki a párt vasárnapi közleményéből.