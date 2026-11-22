A Gyurcsány-kormány egykori propagandistájának nevezte Kert Attilát, a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. új vezérigazgatóját Toroczkai László. Mint ismert, Kert Attilát, az Euronews magyar irodájának vezetőjét szombaton választotta meg a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatójává a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület. Az új vezetőt tizennégy érvényesen pályázó jelölt közül választották ki. A Mi Hazánk elnöke mind Kert Attila személyét, mind a kiválasztás körülményeit bírálta.
Toroczkai László az X-en közzétett bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy Kert 2006 és 2009 között a Magyar Televízió hírigazgatójaként dolgozott. A politikus szerint az általa irányított szerkesztőség tevékenysége is szerepet játszott a 2006-os tévéostrom kirobbanásában – derül ki a párt vasárnapi közleményéből.
A Mi Hazánk szerint Magyar Péter visszahozza az MSZP–SZDSZ világát
A Mi Hazánk elnöke azt is kifogásolta, hogy a Független Közmédia Testület úgy választotta meg a közmédia új vezetőjét, hogy a Tisza Párt képviselői továbbra sem engedték be a testületbe a Mi Hazánk jelöltjeit.
Toroczkai szerint a kinevezés egy szélesebb politikai folyamat része, amelynek során Magyar Péter a korábbi balliberális kormányzás szereplőit emeli vissza a közéletbe.
Magyar Péter lépésről lépésre hozza vissza a magyar történelem egyik legsötétebb, nemzetellenes időszakának, az MSZP-SZDSZ világának alakjait, miközben még Gyurcsányon is túltesz a fékek és ellensúlyok rendszerének felszámolásával”
– fogalmazott a pártelnök.
Toroczkai emellett azt is állította, hogy a Tisza-kormány olyan intézkedésekre készül, amelyeket szerinte még a Gyurcsány-kormány sem vállalt volna, példaként az azonos nemű párok örökbefogadási lehetőségének megteremtését említve. Bejegyzését így zárta:
Ideje lesz fokozni az ellenállást.”