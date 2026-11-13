Vége a jó világnak – A minimálbér esetében is rálépett a fékre Magyar Péter kormánya

A Tisza-kormány jelentősen lassítani kívánja a fizetések emelkedését – ez derül ki a 2027-től érvényes minimál- és a garantált bérminimumról szóló tárgyalásokból és az elmúlt 15 év folyamatainak tükréből. Míg a Magyar Péter vezette kormány mindössze 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re, addig a két legalacsonyabb munkabér az áprilisban leváltott Orbán-kormány idején, négy cikluson keresztül is átlagban közel 10 százalékkal nőtt évről-évre.
A lassabban növekvő fizetések értékét az is ronthatja, hogy az idei évhez képest majdnem kétszeres inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, és a pénzromlás mellett felsejlik a 400 forintos euró rémképe is.
A béremelés üteme gyors és kiszámítható volt 15 éven át
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011 januárja és 2026 januárja között a bruttó minimálbér 78 000 forintról 322 800 forintra (+313,85%-kal), míg a garantált bérminimum 94 000 forintról 373 200 forintra (+297,02%-kal) emelkedett Magyarországon.
Ez az időszak (2011 és 2026 januárja között) pontosan 15 éves periódust fed le:
A 2010-től hivatalba lépett Orbán-kormányok alatt a legalacsonyabb bérek átlagos éves összetett bérnövekedési üteme (CAGR) a minimálbérnél 9,93%, a garantált bérminimum esetében pedig 9,63% volt. Ha a teljes növekedést egyszerű számtani átlaggal osztjuk el a vizsgált 15 évre, a minimálbér átlagosan évi 20,9%-kal, a garantált bérminimum pedig évi 19,8%-kal lett magasabb a bázisévhez (2011) képest.
A bérek dinamikus fejlődése töretlen volt 2026-ig:
- A 100 ezres lélektani határt a garantált bérminimum már 2012-ben (108 000 Ft), míg a sima minimálbér 2014-ben (101 500 Ft) lépte át .
- A 200 ezres szintet a minimálbér összege a 2022-es jelentős emeléssel érte el.
- A 300 ezres szintet a minimálbér összege a legutóbbi változásokat rögzítő 2025-ös kormányrendelet alapján 2026 januárjától érte el, amikor a legkisebb adható fizetés 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekedett a megelőző évhez képest.
- Az ezer eurós álomhatárt a garantált bérminimum a forint erősödésével 2026 nyarán átlépte. Ezt egyébként 2024-ben ígérte meg Orbán Viktor akkori miniszterelnök, aki két-három éven belüli megvalósulást ígért.
A Tisza-kormánnyal úgy tűnik, hogy vége a jó világnak
A bérek dinamikus növekedése a kormányváltással egyértelműen megtörni látszik. A Portfolio gazdasági elemzései szerint
a magyarországi bérfelzárkózás üteme jelentősen lassulni fog a következő években. A Tisza-kormány 2030-ig tartó makrogazdasági kitekintése és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzőinek előrejelzései egyaránt azt mutatják, hogy a korábbi években megszokott rendkívül dinamikus, kétszámjegyű bérnövekedési korszak lezárul.
Amint arról az Origó beszámolt: Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában elmondta:
a szerdai háromoldalú tárgyalásokon a kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re. A minimálbér így 322 800-ról bruttó 347 100 forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintról bruttó 397 ezer forintra nőne.
A kormány az emelés mellett adójóváírást ajánl, de az ördög a részletekben rejlik
A kormány szerint a jövő évre tervezett adójóváírás miatt a nettó keresetek a bruttó béreknél nagyobb arányban nőhetnek, így a 7,5 százalékos bruttó emelés a legalacsonyabb keresetűeknél akár kétszámjegyű nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet.
A Tisza-kormány mostani ajánlata nagyon sok buktatót rejthet a legalacsonyabb munkajövedelmet kapók számára:
- Aki gyermekes, az eddig is érvényesíthetett adókedvezményeket és a jövőben is számíthat az adójóváírásra, így az már nem emeli tovább a nettóját.
- Ha a nettó jövedelemnövekedést a béremelés részeként számolják el, az a későbbi évek bértárgyalásainak kiindulási alapját is kedvezőtlenül érinti, mivel a következő emelések az alacsonyabb bruttó összeghez viszonyulnak majd.
- Számos juttatás felső határa – köztük a gyermekgondozási díj (GYED), a táppénz és az álláskeresési járadék maximális összege – közvetlenül a mindenkori bruttó minimálbérhez igazodik, ezek összegét az adójóváírás nem növeli.
Az infláció és az euró, dollár árfolyam réme is fenyeget
A jövő évi minimálbért és egészében a fizetések értékét nagyban befolyásolhatja az is, hogy milyen inflációs pályán mozog a forint, és milyen euró, illetve dollárárfolyammal kell számolniuk a magyarországi export- és importőröknek.
A Pénzcentrum szerint a jelenlegi 362 forint körüli euróárfolyam viszonylagos nyugalmat jelez a devizapiacon, a magyar gazdaságban azonban több olyan folyamat is zajlik, amely jövőre próbára teheti a hazai fizetőeszköz erejét. A lap által idézett AKCENTA CZ. Elemzés szerint az alapforgatókönyv, amire 55 százalékos a valószínűség: 365–380 forintos euróárfolyam, 372 forint körüli éves átlaggal. Ez mérsékelt forintgyengülést feltételez. A legrosszabb esetben akár 405 forintig is felkúszhat az árfolyam.
Az már biztosnak tűnik, hogy a hazai áremelkedési ütem is jelentősen megugrik. Az MNB Inflációs jelentése alapján a 2026-os 1,8%-os átlagos szintről 2027-re 3,1%-ra emelkedik az éves átlagos infláció. A kormány szintén hasonlót, kereken 3%-os fogyasztóiár-indexet vár erre az évre.
Még tárgyalnak, de a kormány már ejtette a kampányígéreteit
Amint arról beszámoltunk, megnőtt az esélye annak, hogy a felek még novemberben megállapodnak a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. A szakszervezetek eredetileg az előző kabinettel kötött hároméves bérmegállapodáshoz ragaszkodtak. Az Orbán-kormány idején kialkudott ütemezés szerint a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 11, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna azzal a céllal, hogy elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét. A munkáltatói oldal ezzel szemben – a gazdasági lassulásra hivatkozva – eddig 4 százalékos emelést tartott elképzelhetőnek.
A választási kampányban Magyar Péter pedig azt ígérte, hogy duplájára emeli a minimálbért, azonban a mostani ajánlata kisebb, mint bármikor az elmúlt 10 évben.