Vége a jó világnak – A minimálbér esetében is rálépett a fékre Magyar Péter kormánya

A Tisza-kormány jelentősen lassítani kívánja a fizetések emelkedését – ez derül ki a 2027-től érvényes minimál- és a garantált bérminimumról szóló tárgyalásokból és az elmúlt 15 év folyamatainak tükréből. Míg a Magyar Péter vezette kormány mindössze 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re, addig a két legalacsonyabb munkabér az áprilisban leváltott Orbán-kormány idején, négy cikluson keresztül is átlagban közel 10 százalékkal nőtt évről-évre.

A lassabban növekvő fizetések értékét az is ronthatja, hogy az idei évhez képest majdnem kétszeres inflációval számol a Magyar Nemzeti Bank, és a pénzromlás mellett felsejlik a 400 forintos euró rémképe is.

Minimálbér és bérminimum: több mint háromszorosára nőttek az Orbán-kormányok alatt a legkisebb keresetek

A béremelés üteme gyors és kiszámítható volt 15 éven át

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011 januárja és 2026 januárja között a bruttó minimálbér 78 000 forintról 322 800 forintra (+313,85%-kal), míg a garantált bérminimum 94 000 forintról 373 200 forintra (+297,02%-kal) emelkedett Magyarországon.

Ez az időszak (2011 és 2026 januárja között) pontosan 15 éves periódust fed le:

A 2010-től hivatalba lépett Orbán-kormányok alatt a legalacsonyabb bérek átlagos éves összetett bérnövekedési üteme (CAGR) a minimálbérnél 9,93%, a garantált bérminimum esetében pedig 9,63% volt. Ha a teljes növekedést egyszerű számtani átlaggal osztjuk el a vizsgált 15 évre, a minimálbér átlagosan évi 20,9%-kal, a garantált bérminimum pedig évi 19,8%-kal lett magasabb a bázisévhez (2011) képest.

A bérek dinamikus fejlődése töretlen volt 2026-ig:

A 100 ezres lélektani határt a garantált bérminimum már 2012-ben (108 000 Ft), míg a sima minimálbér 2014-ben (101 500 Ft) lépte át .

A 200 ezres szintet a minimálbér összege a 2022-es jelentős emeléssel érte el.

A 300 ezres szintet a minimálbér összege a legutóbbi változásokat rögzítő 2025-ös kormányrendelet alapján 2026 januárjától érte el, amikor a legkisebb adható fizetés 11%-kal, a garantált bérminimum pedig 7%-kal növekedett a megelőző évhez képest.

Az ezer eurós álomhatárt a garantált bérminimum a forint erősödésével 2026 nyarán átlépte. Ezt egyébként 2024-ben ígérte meg Orbán Viktor akkori miniszterelnök, aki két-három éven belüli megvalósulást ígért.

A Tisza-kormánnyal úgy tűnik, hogy vége a jó világnak

A bérek dinamikus növekedése a kormányváltással egyértelműen megtörni látszik. A Portfolio gazdasági elemzései szerint

a magyarországi bérfelzárkózás üteme jelentősen lassulni fog a következő években. A Tisza-kormány 2030-ig tartó makrogazdasági kitekintése és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elemzőinek előrejelzései egyaránt azt mutatják, hogy a korábbi években megszokott rendkívül dinamikus, kétszámjegyű bérnövekedési korszak lezárul.

Amint arról az Origó beszámolt: Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában elmondta:

a szerdai háromoldalú tárgyalásokon a kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re. A minimálbér így 322 800-ról bruttó 347 100 forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintról bruttó 397 ezer forintra nőne.

A kormány az emelés mellett adójóváírást ajánl, de az ördög a részletekben rejlik

A kormány szerint a jövő évre tervezett adójóváírás miatt a nettó keresetek a bruttó béreknél nagyobb arányban nőhetnek, így a 7,5 százalékos bruttó emelés a legalacsonyabb keresetűeknél akár kétszámjegyű nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet.