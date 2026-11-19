Megállapodtak a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum összegéről a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumának (VKF) csütörtöki ülésén. A munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek között létrejött alku értelmében január 1-jétől a minimálbér bruttó 322 800 forintról 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintról 396 ezer forintra emelkedik. A megállapodásról a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége (MGYOSZ) és a LIGA Szakszervezetek is beszámolt.

Megszületett a megállapodás a 2027-es minimálbérről és a garantált bérminimumról (Fotó: Pormezz / Shutterstock)

A minimálbér nettó összege jelentősebben emelkedhet

A bruttó minimálbér 7,5 százalékos emelése mellett a garantált bérminimum 6,1 százalékkal nő. A LIGA Szakszervezetek közleménye szerint ugyanakkor a legkisebb keresetűek nettó jövedelme ennél jóval nagyobb mértékben emelkedhet. A kormány ugyanis a minimálbéren foglalkoztatottak számára 6 százalékos adójóváírás bevezetését tervezi, amelynek eredményeként a személyi jövedelemadó tényleges mértéke 15 százalékról 9 százalékra csökkenne.

Amennyiben az intézkedés a tervezett formában megvalósul, a nettó minimálbér a jelenlegi 214 662 forintról megközelítőleg 251 500 forintra emelkedik.

Ez havi csaknem 37 ezer forintos, vagyis 17,2 százalékos nettó növekedést jelentene.

Az a furcsa helyzet állt elő, hogy a bruttó minimálbér tekintetében nem, de a nettó minimálbér tekintetében sikerült teljesíteni azt az elvárást, hogy Magyarország eleget tegyen a ratifikált minimálbér-irányelvnek”

– értékelte a megállapodást Hatvani Jácint, a LIGA Szakszervezetek elnöke.

A szakszervezeti vezető rámutatott, hogy a 2027-re előre jelzett 757 ezer forintos rendszeres bruttó átlagkereset nettó értékének fele 251 703 forint, amelyet a most kialkudott nettó minimálbér lényegében elér.

A korábbi 14 százalékos emelés helyett kompromisszum született

A csütörtöki megállapodást hosszú, szeptember vége óta tartó tárgyalássorozat előzte meg. A szakszervezetek eredetileg 14 százalékos minimálbér-emeléshez ragaszkodtak, míg a munkáltatói oldal mindössze 4 százalékot tartott elfogadhatónak. Az Orbán-kormány idején létrejött hároméves bérmegállapodás 2027-re még 14 százalékos növekedést irányzott elő. Az eredeti cél az volt, hogy a minimálbér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét.

A mostani megállapodás ettől jelentősen elmarad, a tárgyaló felek ugyanakkor a gazdasági körülményekre és a vállalkozások teherbíró képességére hivatkozva végül kompromisszumot kötöttek.

Kalmár Ákos, az MGYOSZ elnökségi tagja szerint mindkét oldal csak mérsékelten lehet elégedett az eredménnyel, mivel jelentős különbséget kellett áthidalniuk a tárgyalások során. A megállapodás egy általános, 5 százalékos béremelési ajánlást is tartalmaz a versenyszféra számára. Hatvani Jácint hangsúlyozta, hogy

a szakszervezetek továbbra sem mondtak le a bruttó minimálbér felzárkóztatásáról. Egy újabb, három évre szóló bérmegállapodást szorgalmaznak, amely hosszabb távon biztosítaná, hogy a legkisebb kötelező munkabér elérje a rendszeres bruttó átlagkereset 50 százalékát.

A minimálbér emelése ráadásul nemcsak a legkisebb keresetűeket érinti: a gyermekgondozási díj (GYED), a táppénz felső határa és az álláskeresési járadék maximális összege is a mindenkori minimálbérhez igazodik.