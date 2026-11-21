Magyar Péter 2024-ben még arról beszélt, hogy kormányra kerülése esetén 2027-re megduplázná az akkori minimálbért, 2030-ra pedig akár az egymillió forintot is elérhetné a legkisebb kötelező munkabér. Szalai Piroska Facebook-bejegyzésében azonban arra mutatott rá, hogy a jövő évi bruttó minimálbér a bejelentett 7,5 százalékos emelést követően 347 ezer forint lesz, messze elmaradva a korábban kilátásba helyezett, 530 ezer forintot meghaladó összegtől.
Tíz éve nem volt ilyen alacsony a minimálbér-emelés
Szalai Piroska hangsúlyozta, hogy 2017 óta a Covid időszakát leszámítva minden évben nagyobb mértékben emelkedett a minimálbér az Orbán-kormányok alatt, mint amekkora növekedés 2027-re várható.
A képviselő szerint a munkavállalók joggal számíthattak nagyobb emelésre, különösen Magyar Péter korábbi vállalásai alapján.
Na hát nem lesz duplázódás, nem lesz 530 ezer forint fölötti minimálbér a jövő évben, 347 ezer forint lesz a bruttó minimálbér.”
Szalai Piroska szerint az adójóváírással trükközik a kormány
A szakértő szerint a kormány azzal igyekszik kedvezőbb képet festeni a változásokról, hogy a minimálbér-emeléshez hozzáadja a maximálisan elérhető, havi 20 ezer forintos adójóváírást.
Csakhogy az adójóváírás mértékét nem kizárólag az alapbér, hanem a munkavállaló teljes adóalapja határozza meg. Aki tehát a minimálbéren felül pótlékot vagy jutalmat is kap, nem feltétlenül jogosult a maximális kedvezményre.
Szalai példaként az egészségügyben dolgozókat említette, akiknek keresetét a túlórák és a műszakpótlékok akár 30 százalékkal is növelhetik. Ebben az esetben a munkavállaló a teljes 20 ezer forint helyett akár 15 ezer forintnál is kevesebb adójóváírást kaphat.
A szakértő szerint Magyarországon mindössze 200–300 ezer munkavállaló alapbére egyezik meg a minimálbérrel, de az egyéb kifizetések miatt az ő tényleges jövedelmük is magasabb lehet.
Szalai Piroska szerint tehát a kormány által kommunikált emelés nem mindenkinél jelent azonos mértékű jövedelemnövekedést, miközben a korábban megígért minimálbér-duplázás sem valósul meg.