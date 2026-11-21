Szalai Piroska szerint az adójóváírással trükközik a kormány

A szakértő szerint a kormány azzal igyekszik kedvezőbb képet festeni a változásokról, hogy a minimálbér-emeléshez hozzáadja a maximálisan elérhető, havi 20 ezer forintos adójóváírást.

Csakhogy az adójóváírás mértékét nem kizárólag az alapbér, hanem a munkavállaló teljes adóalapja határozza meg. Aki tehát a minimálbéren felül pótlékot vagy jutalmat is kap, nem feltétlenül jogosult a maximális kedvezményre.

Szalai példaként az egészségügyben dolgozókat említette, akiknek keresetét a túlórák és a műszakpótlékok akár 30 százalékkal is növelhetik. Ebben az esetben a munkavállaló a teljes 20 ezer forint helyett akár 15 ezer forintnál is kevesebb adójóváírást kaphat.

A szakértő szerint Magyarországon mindössze 200–300 ezer munkavállaló alapbére egyezik meg a minimálbérrel, de az egyéb kifizetések miatt az ő tényleges jövedelmük is magasabb lehet.

Szalai Piroska szerint tehát a kormány által kommunikált emelés nem mindenkinél jelent azonos mértékű jövedelemnövekedést, miközben a korábban megígért minimálbér-duplázás sem valósul meg.