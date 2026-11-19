„2027-re mi megdupláznánk a jelenlegi minimálbért, és igyekszünk úgy kormányozni, és az lesz a mi egyik fő célunk, hogy 2030-ra akár az 1 millió forintot is elérje a magyar minimálbér” – ígérte még a választási kampányban Magyar Péter. Deák Dániel politikai elemző hívta fel a figyelmet arra, hogy a csütörtök reggeli, Déli-pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón szembesítették a miniszterelnököt ezen korábbi ígéretével.
Ezúttal azonban már azon véleményen volt, hogy a kérdésben elsősorban nem a kormány dönt, hanem a munkavállalók és a munkáltatók szervezetei. Állította: úgy tudja, nagyon közel van a megállapodás, a napokban már biztosan bejelentik majd.
– Egy olyan emelés, ami biztos, hogy nem tökéletes. Általában a minimálbéremelést ketten nem szokták szeretni, akik adják és akik kapják: munkáltatók és a munkavállalók. A kormánynak az a feladata, hogy emellett mindenben segítse mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, hiszen a minimálbért azt ki kell termelni a munkáltatóknak, a munkahelyeknek, a cégeknek versenyképeseknek kell lenniük, vagy maradniuk, vagy válniuk, a munkavállalónak meg kell tudni élni tisztességes módon – magyarázta.
A minimálbéren élő több mint 200 ezer magyar is csalódhat a Tisza ígéreteiben
Ahogy arról lapunk is beszámolt, Palóc André fideszes képviselő szerdán tartott sajtótájékoztatóján már felhívta a figyelmet arra, hogy a minimálbéren élő több mint 200 ezer magyar is csalódhat a Tisza ígéreteiben. Magyar Péter 2024 szeptemberében még azt ígérte, hogy kormányra kerülve 533 600 forintra emelik a minimálbért, ám a 2027-es költségvetés alapján 65,3 százalékos növelés helyett a korábban megállapodott 14 százalékos emelésnek is legfeljebb a fele, 7,5 százalék valósulhat meg a sajtóhírek szerint. A garantált bérminimum pedig 6,5 százalékkal nőhet.