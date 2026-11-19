„2027-re mi megdupláznánk a jelenlegi minimálbért, és igyekszünk úgy kormányozni, és az lesz a mi egyik fő célunk, hogy 2030-ra akár az 1 millió forintot is elérje a magyar minimálbér” – ígérte még a választási kampányban Magyar Péter. Deák Dániel politikai elemző hívta fel a figyelmet arra, hogy a csütörtök reggeli, Déli-pályaudvarnál tartott sajtótájékoztatón szembesítették a miniszterelnököt ezen korábbi ígéretével.

A Tisza kihelyezett frakcióülése előtti sajtótájékoztató Déli-pályaudvarnál, ahol Magyar Péter miniszterelnököt a minimálbérről is kérdezték (Fotó: Markovics Gábor)

Ezúttal azonban már azon véleményen volt, hogy a kérdésben elsősorban nem a kormány dönt, hanem a munkavállalók és a munkáltatók szervezetei. Állította: úgy tudja, nagyon közel van a megállapodás, a napokban már biztosan bejelentik majd.

– Egy olyan emelés, ami biztos, hogy nem tökéletes. Általában a minimálbéremelést ketten nem szokták szeretni, akik adják és akik kapják: munkáltatók és a munkavállalók. A kormánynak az a feladata, hogy emellett mindenben segítse mind a munkáltatókat, mind a munkavállalókat, hiszen a minimálbért azt ki kell termelni a munkáltatóknak, a munkahelyeknek, a cégeknek versenyképeseknek kell lenniük, vagy maradniuk, vagy válniuk, a munkavállalónak meg kell tudni élni tisztességes módon – magyarázta.