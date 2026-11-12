Kiszivárgott a kormány ajánlata a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról

Amint arról tegnap beszámoltunk, közelebb kerülhettek egymáshoz a munkaadók és a munkavállalók álláspontjai a jövő évi béremelésekről folyó egyeztetéseken, így megnőtt az esélye annak, hogy a felek még novemberben megállapodnak a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. Pedig a tárgyalásokon eddig jelentős távolság feszült a felek elképzelései között: a szakszervezetek eredetileg az előző kabinettel kötött hároméves bérmegállapodáshoz ragaszkodtak. Az Orbán-kormány idején kialkudott ütemezés szerint a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 11, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna azzal a céllal, hogy elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét. A választási kampányban Magyar Péter pedig azt ígérte, hogy 2027-ben a duplájára emeli a minimálbért. A munkáltatói oldal ezzel szemben – a gazdasági lassulásra hivatkozva – eddig 4 százalékos emelést tartott elképzelhetőnek.

A kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasol

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Elhangzottak az első számok: ennyivel emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum

Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában elmondta: a szerdai háromoldalú tárgyalásokon a kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re.

Székely Tamás értékelése szerint a kormányzati javaslat tartható, és elfogadható kompromisszumot jelenthet, amennyiben a munkáltatók is engednek korábbi álláspontjukból. Az érdekképviseleti vezető úgy fogalmazott: aki 2027-ben kétszámjegyű minimálbér-emelésre számít, az nincs tisztában a magyar gazdaság jelenlegi körülményeivel.

A MASZSZ elnökségi tagja rámutatott arra is, hogy a jövő évre tervezett adójóváírás miatt a nettó keresetek a bruttó béreknél nagyobb arányban nőhetnek, így a 7,5 százalékos bruttó emelés a legalacsonyabb keresetűeknél akár kétszámjegyű nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet. Székely emellett az egyéves megállapodás mellett érvelt, mivel álláspontja szerint a korábbi hároméves alku, – ami szemfényvesztésnek nevezett – problémákat okozott, a bizonytalan energiaárak és forintárfolyam miatt pedig jelenleg nem lehet hosszabb távra tervezni.