Kiszivárgott a kormány ajánlata a 2027-es minimálbérről és garantált bérminimumról

Amint arról tegnap beszámoltunk, közelebb kerülhettek egymáshoz a munkaadók és a munkavállalók álláspontjai a jövő évi béremelésekről folyó egyeztetéseken, így megnőtt az esélye annak, hogy a felek még novemberben megállapodnak a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumán a 2027-es minimálbér és garantált bérminimum mértékéről. Pedig a tárgyalásokon eddig jelentős távolság feszült a felek elképzelései között: a szakszervezetek eredetileg az előző kabinettel kötött hároméves bérmegállapodáshoz ragaszkodtak. Az Orbán-kormány idején kialkudott ütemezés szerint a minimálbér 2025-ben 9, 2026-ban 11, 2027-ben pedig 14 százalékkal emelkedett volna azzal a céllal, hogy elérje a rendszeres bruttó átlagkereset felét. A választási kampányban Magyar Péter pedig azt ígérte, hogy 2027-ben a duplájára emeli a minimálbért. A munkáltatói oldal ezzel szemben – a gazdasági lassulásra hivatkozva – eddig 4 százalékos emelést tartott elképzelhetőnek.
Elhangzottak az első számok: ennyivel emelkedhet a minimálbér és a garantált bérminimum
Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) elnökségi tagja a Klubrádió Reggeli gyors című műsorában elmondta: a szerdai háromoldalú tárgyalásokon a kormány 7,5 százalékos minimálbér-emelést és 6,5 százalékos garantált bérminimum-emelést javasolt 2027-re.
Székely Tamás értékelése szerint a kormányzati javaslat tartható, és elfogadható kompromisszumot jelenthet, amennyiben a munkáltatók is engednek korábbi álláspontjukból. Az érdekképviseleti vezető úgy fogalmazott: aki 2027-ben kétszámjegyű minimálbér-emelésre számít, az nincs tisztában a magyar gazdaság jelenlegi körülményeivel.
A MASZSZ elnökségi tagja rámutatott arra is, hogy a jövő évre tervezett adójóváírás miatt a nettó keresetek a bruttó béreknél nagyobb arányban nőhetnek, így a 7,5 százalékos bruttó emelés a legalacsonyabb keresetűeknél akár kétszámjegyű nettó jövedelemnövekedést is eredményezhet. Székely emellett az egyéves megállapodás mellett érvelt, mivel álláspontja szerint a korábbi hároméves alku, – ami szemfényvesztésnek nevezett – problémákat okozott, a bizonytalan energiaárak és forintárfolyam miatt pedig jelenleg nem lehet hosszabb távra tervezni.
A Munkástanácsok a bruttó bérek szerepére figyelmeztet
A Munkástanácsok Országos Szövetsége közleményében ugyanakkor emlékeztetett rá, a tárgyaló felek megállapodtak abban, hogy az egyeztetések jelenlegi szakaszában nem hozzák nyilvánosságra az elhangzott számszerű ajánlatokat. Az érdekképviselet álláspontja szerint az idő előtt kiszivárgó részajánlatok végleges álláspontként rögzülhetnek a közvéleményben, ami beszűkíti a felek mozgásterét és megnehezíti a kompromisszumkeresést.
A Munkástanácsok Országos Szövetsége emellett hangsúlyozta, hogy az adójóváírás több okból sem helyettesítheti a bruttó minimálbér érdemi emelését.
- Ha a nettó jövedelemnövekedést a béremelés részeként számolják el, az a későbbi évek bértárgyalásainak kiindulási alapját is kedvezőtlenül érinti, mivel a következő emelések az alacsonyabb bruttó összeghez viszonyulnak majd.
- Számos juttatás felső határa – köztük a gyermekgondozási díj (GYED), a táppénz és az álláskeresési járadék maximális összege – közvetlenül a mindenkori bruttó minimálbérhez igazodik, ezek összegét az adójóváírás nem növeli.
- A szakszervezet álláspontja szerint a nettó keresetek javítása fontos cél, de az nem történhet a bruttó bérek felzárkóztatásának és a munkavállalók hosszú távú szociális biztonságának rovására.