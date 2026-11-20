Bár a kampányban még a minimálbér megduplázását és 2030-ra egymillió forintra emelését ígérte Magyar Péter, addig csütörtökön egész mással szembesítette az embereket a miniszterelnök. A kormányfő újabb csalóka kampányígéretének súlyára hívta fel a figyelmet több ellenzéki politikus is.

Nem kapták meg a minimálbért keresők azt, amit a Tisza ígért nekik Fotó: Mediaworks

„2027-re mi megdupláznánk a jelenlegi minimálbért, és igyekszünk úgy kormányozni, és az lesz a mi egyik fő célunk, hogy 2030-ra akár az 1 millió forintot is elérje a magyar minimálbér” – ígérte még a választási kampányban Magyar Péter. A csütörtöki sajtótájékoztatóján azonban már arról beszélt, hogy a kérdésben elsősorban nem a kormány dönt, hanem a munkavállalók és a munkáltatók szervezetei.

A megállapodás a 2027-es béremelésekről végül még csütörtökön megszületett: a garantált bérminimum 396 ezer forintra nő, a legkisebb keresetűek pedig az adójóváírásnak köszönhetően nagyobb nettó növekedésre számíthatnak.

A minimálbér januártól bruttó 347 ezer forint lesz, ami 7,5 százalékos emelést jelent, jóval elmaradva a korábban tervezett 14 százalékos növekedéstől.

Mindez azt jelenti, hogy január elsejétől a minimálbér bruttó 322 800 forintról 347 ezer forintra, a garantált bérminimum pedig 373 200 forintról 396 ezer forintra emelkedik. Emellett a minimálbérek esetében a személyi jövedelemadó (szja) tényleges mértéke 15 százalékról 9 százalékra csökkenne. Amennyiben az intézkedés a tervezett formában megvalósul, a nettó minimálbér a jelenlegi 214 662 forintról megközelítőleg 251 500 forintra emelkedik.

Bár a számok első pillantásra elfogadhatónak tűnnek az egésznek mégis van egy fontos üzenete:

A Tisza nem tartotta be sem a kampányban és sem az utána tett ígéretét.

Magyar Péterék ugyanis nem csak arról beszéltek április előtt, hogy a minimálbért először a duplájára, majd 1 millió forintra emelik, hanem azt is, hogy általánosan leviszik a személyi jövedelemadót 15-ről 9-százalékra. Ebből azonban csupán egy 7,5 százalékos emelés és a minimálbért keresőknek az adócsökkentése látszik megvalósulni.

Még a Fidesz ajánlatát sem kapják meg a minimálbért keresők a Tiszától

Az újabb elhalványult kampányígéretre több ellenzéki képviselő is reagált. Hegedűs Barbara emlékeztetett:

a minimálbér nem duplája lesz, ahogy Magyar Péter ígérte, hanem annak a fele, amiben az Orbán-kormány megállapodott.

14 százalékos emelés helyett 7,5 emelés lesz.

Abszolút kudarc. Még egy be nem tartott ígéret

– hangsúlyozta a Fidesz Országgyűlési képviselője.