Az „átverés költségvetése” kapcsán a parlamentben beszéltünk már arról, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amikkel éppen átverik az embereket. Éppen átverik a nyugdíjasokat azzal, hogy nincs 14. havi nyugdíj második heti részlete, nem folytatódik a visszaépítés. De ilyen a Wekerle plusz is, amellyel a korábbi, otthon startos 3 százalékos kamattal szemben 5 százalékkal lehet használt lakáshoz jutni. Vagy ott van az, hogy a 40 év feletti édesanyák nem kapják meg az adómentességet. Ebbe a sorba illeszkedik ez az átverés is, hogy több mint 200 ezer minimálbért kereső magyar ember gondolhatta azt, amit a miniszterelnök ígért nekik 24 szeptember 8-án, hogy az akkori szint duplája, vagyis 533.600 forint lesz a minimálbér – mondta el Palóc André az Origónak. A Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza-kormány minimálbér-emelésével kapcsolatban rámutatott: az ígértekhez képest egy 7,5 százalékos emelés lesz csupán idén, amely jelentősen elmarad attól a hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százaléktól is, amelyet még az előző kabinet tárgyalt le.

Nem emel az ígéreteinek megfelelően minimálbért a Tisza Fotó: Mediaworks

A képviselő elmondta, hogy ebből a szempontból lehet azonosítani nagyon konkrét társadalmi csoportokat: 120 ezer édesanyát, több mint 200 ezer minimálbérest, vagy éppen több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjast. A fiatalok közül is eddig 60 ezren vették fel az Otthon Startot, számoltunk azzal, hogy legalább évente 60 ezren éltek volna ezzel a lehetőséggel.

Ők mind azt érezhetik, vagy azt gondolhatják joggal, hogy éppen most átverik őket

– hangsúlyozta Palóc André.

A tiszás minimálbér-emelést jobban kifejtve a képviselő elmondta, hogy abból lehet kiindulni, ami jelenleg is történik, hogy az akkori szint duplázása a mai minimálbérhez képest egy 65,3 százalékos emelés lenne jövőre. Tehát ez egy nagyon jelentős emelés lett volna, azonban ehhez képest nem ez történik – mutatott rá. Hangsúlyozta:

abból lehet kiindulni, hogy a Tisza a rengeteg ígéretéhez képest egy sokkal szűkebb vállaláscsomaggal megy tovább.

A képviselőt a Fidesz minimálbér-emelési elképzeléseivel kapcsolatban is kérdeztük. Palóc André elmondta: a Fidesznek ezzel kapcsolatban van egy jó „track rekordja”, hiszen meg lehet nézni, hogy honnan indultunk 2010-ben, amikor 73 ezer forint körül volt a minimálbér, ezt sikerült felhozni jóval 300 ezer forint felé, magasabb ma a minimálbér, mint akkor volt az átlagbér.

Emellett azt is jelezte, hogy a Fidesz egészen biztosan nem vezetne be 26 új adóintézkedést, adóemelést vagy új adót a vállalkozásokra.

Emlékeztetett: a költségvetés vitájában arról is beszéltek, hogy pont ezek az új adók fojtják meg a gazdaságot és lehetetlenítik el akár a minimálbér nagyobb emelését, akár, hogy a munkáltatók mindenki másnak a bérét jobban tudják emelni.

Olyat még nem láttunk, hogy egy cégnek a társasági adóját drasztikusan megemelték, de ennek ellenére nagy béremeléseket csinált az ott dolgozóknak

– mutatott rá. Hozzátette: ennek pont az ellenkezője történhet meg, megáll a bérnövekedések vagy akár elbocsátások is indulhatnak.