Az „átverés költségvetése” kapcsán a parlamentben beszéltünk már arról, hogy konkrétan mik azok a dolgok, amikkel éppen átverik az embereket. Éppen átverik a nyugdíjasokat azzal, hogy nincs 14. havi nyugdíj második heti részlete, nem folytatódik a visszaépítés. De ilyen a Wekerle plusz is, amellyel a korábbi, otthon startos 3 százalékos kamattal szemben 5 százalékkal lehet használt lakáshoz jutni. Vagy ott van az, hogy a 40 év feletti édesanyák nem kapják meg az adómentességet. Ebbe a sorba illeszkedik ez az átverés is, hogy több mint 200 ezer minimálbért kereső magyar ember gondolhatta azt, amit a miniszterelnök ígért nekik 24 szeptember 8-án, hogy az akkori szint duplája, vagyis 533.600 forint lesz a minimálbér – mondta el Palóc André az Origónak. A Fidesz országgyűlési képviselője a Tisza-kormány minimálbér-emelésével kapcsolatban rámutatott: az ígértekhez képest egy 7,5 százalékos emelés lesz csupán idén, amely jelentősen elmarad attól a hároméves bérmegállapodásban rögzített 14 százaléktól is, amelyet még az előző kabinet tárgyalt le.
A képviselő elmondta, hogy ebből a szempontból lehet azonosítani nagyon konkrét társadalmi csoportokat: 120 ezer édesanyát, több mint 200 ezer minimálbérest, vagy éppen több mint 2 millió 300 ezer nyugdíjast. A fiatalok közül is eddig 60 ezren vették fel az Otthon Startot, számoltunk azzal, hogy legalább évente 60 ezren éltek volna ezzel a lehetőséggel.
Ők mind azt érezhetik, vagy azt gondolhatják joggal, hogy éppen most átverik őket
– hangsúlyozta Palóc André.
A tiszás minimálbér-emelést jobban kifejtve a képviselő elmondta, hogy abból lehet kiindulni, ami jelenleg is történik, hogy az akkori szint duplázása a mai minimálbérhez képest egy 65,3 százalékos emelés lenne jövőre. Tehát ez egy nagyon jelentős emelés lett volna, azonban ehhez képest nem ez történik – mutatott rá. Hangsúlyozta:
abból lehet kiindulni, hogy a Tisza a rengeteg ígéretéhez képest egy sokkal szűkebb vállaláscsomaggal megy tovább.
A képviselőt a Fidesz minimálbér-emelési elképzeléseivel kapcsolatban is kérdeztük. Palóc André elmondta: a Fidesznek ezzel kapcsolatban van egy jó „track rekordja”, hiszen meg lehet nézni, hogy honnan indultunk 2010-ben, amikor 73 ezer forint körül volt a minimálbér, ezt sikerült felhozni jóval 300 ezer forint felé, magasabb ma a minimálbér, mint akkor volt az átlagbér.
Emellett azt is jelezte, hogy a Fidesz egészen biztosan nem vezetne be 26 új adóintézkedést, adóemelést vagy új adót a vállalkozásokra.
Emlékeztetett: a költségvetés vitájában arról is beszéltek, hogy pont ezek az új adók fojtják meg a gazdaságot és lehetetlenítik el akár a minimálbér nagyobb emelését, akár, hogy a munkáltatók mindenki másnak a bérét jobban tudják emelni.
Olyat még nem láttunk, hogy egy cégnek a társasági adóját drasztikusan megemelték, de ennek ellenére nagy béremeléseket csinált az ott dolgozóknak
– mutatott rá. Hozzátette: ennek pont az ellenkezője történhet meg, megáll a bérnövekedések vagy akár elbocsátások is indulhatnak.
Nem teljesülnek a Tisza korábbi minimálbér-emelési ígéretei a 2027-es költségvetésben
Emlékezetes, hogy sok ígéretet tett Magyar Péter és a Tisza a kampányban. Azonban ezek egy része mostanra már csak halovány emlék lett, amelyek soha nem találkoztak a valósággal. A minimálbért keresők azért lehetnek csalódottak, ugyanis nem csak a minimálbér megduplázásától és az 1 millió forintos fizetéstől kerültek távolabb, de a Fidesz által korábban kialkudott 14 százalékos emelést sem kapják meg.
Ahogyan korábban az Origo már beszámolt róla, a Tisza-kormány végül abban állapodott meg, hogy januártól a a garantált bérminimum 396 ezer forintra nő, míg a minimálbér bruttó 347 ezer forint lesz, ami 7,5 százalékos emelést jelent, jóval elmaradva a korábban tervezett 14 százalékos növekedéstől.