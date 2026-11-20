Az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. pénteken közölte, hogy a tulajdonosok döntése alapján egyeztetéseket folytatott a Magyar Állammal a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésére és fejlesztésére vonatkozó koncessziós szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről.

Az MKIF a koncessziós szerződés lezárásáig folytatja az autópályák üzemeltetését (A kép illusztráció)

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A társaság tájékoztatása szerint a tárgyalások során mindkét fél kiemelt figyelmet fordított arra, hogy a szerződés megszüntetése a lehető legkisebb változást jelentse a közlekedők számára. Emellett fontos szempontként kezelik a koncessziós munkákban érintett munkavállalók helyzetét is.

A megállapodás pontos részleteiről a tárgyalások lezárását követően adnak tájékoztatást.

Az MKIF az M1-es autópálya bővítését is folytatja

A vállalat hangsúlyozta, hogy a koncessziós szerződés hivatalos lezárásáig valamennyi üzemeltetési, felújítási és fejlesztési feladatát a hatályos szerződéses kötelezettségeinek megfelelően végzi tovább.

Ez az M1-es autópálya bővítését is érinti, amely a közlemény szerint változatlanul folytatódik.

Az MKIF hozzátette, hogy továbbra is elsődleges célja a kezelésében lévő gyorsforgalmi utak biztonságos üzemeltetése és a közlekedők biztonságának garantálása.