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radnai márk

Mogging: ebben is szembemegy egymással Radnai Márk és Magyar Péter

53 perce
Olvasási idő: 4 perc
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A mogging lett az év szava a Colins angol értelmező szótár szerint. Radnai Márk, a Tisza alelnöke néhány hete éppen egy mogging oktatóvideóval jelentkezett közösségi oldalán.
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radnai márkRadnai MárkMagyar Péter

Hogyan ragyogjunk túl, szorítsunk háttérbe másokat pusztán fizikai megjelenésünkkel? Erre ad választ a mogging művészete, amelyet az év szavának választottak a Colins angol értelmező szótár szavazásán. A kifejezés valószínűleg a loxxsmaxing szubkultúrából származik, amely éppen ezzel, külsőnk kimaxolásával foglalkozik. Közvetlen eredete az "AMOG" betűszó lehet, amely az Alpha Male of the Group", azaz a csoport alfahíme kifejezés rövidítése. A mogging olyan pózolást, arcjátékot vagy viselkedést jelöl, amellyel valaki fizikailag vagy megjelenésével „fölé akar kerekedni” másoknak, keménynek, menőnek vagy mélyen gondolkodónak mutatva magát. Aki elhomályosít másokat, az a mogger, akit háttérbe szorítanak, az a mogged, a cselekvés maga pedig a moggolás (mogging). 

Clint Eastwood, ClintEastwood, amerikai színész
Moggingolásért Clint Eastwoodnak sem kellett a szomszédba mennie, csak akkor ezt még nem így hívták. A színész a Jó, a rossz és a csúf forgatásán
Fotó: Photo12 via AFP / AFP

A Colins szótár azért választotta az év szavának, mert használata 210 százalékkal emelkedett. A kifejezés megjelent Magyarországon, sőt a politikába is beszivárgott! Nemrég Randai Márk tett közzé közösségi oldalán egy videót, amelyen megosztja követőivel, hogy ő hogyan szokott moggingolni. "Szemöldök behúz, arcot elengeded és úgy kell, hogy tűnjön, hogy te most nagyon gondolkodsz valamin" – avatta be követőit a Tisza vezető politikusa, majd be is mutatta, hogyan kell ezt csinálni. Arra a kérdésre, hogy ilyenkor min szokott valójában gondolkodni, habozás nélkül rávágta: Semmin! 

Radnai Márknak moggingstratégiája havi kétmillió forintot hoz a konyhára, ennyi a képviselői tiszteletdíja. 

Magyar Péter nem a moggingra helyezi a hangsúlyt nyilvános szereplésein. 
Fotó: Hatlaczki Balázs

Nos ebből is látszik, hogy a beszédes hallgatás legalább annyit hozhat a konyhára, mint a sok szócséplés, színpadias gesztusok és állandó beszólások. Azaz Radnai Márk éppen ellentétes taktikát követ az Országgyűlésben, mint a főnöke, Magyar Péter miniszterelnök. 

 

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