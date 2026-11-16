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molnár áron

Molnár Áron beperelte Pócs Jánost

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Jogi útra terelte a Pócs Jánossal folytatott vitáját Molnár Áron. A színész rágalmazás és becsületsértés miatt indított eljárást a politikus ellen.
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Molnár Áron hétfő reggel Facebook-oldalán jelentette be, hogy rágalmazás és becsületsértés miatt beperelte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt. A színész szerint a politikus többször is valótlanul állította, hogy több százmillió forintot kapott.

Molnár Áron
Molnár Áron színész és aktivista
Fotó: Szabolcs László

Molnár Áron a posztjában felidézte a Hankó-ügyet, amelynek kapcsán állítása szerint a kormánypárti politikusok előbb 461, majd 480, végül Pócs János már 500 millió forintról beszélt vele kapcsolatban. A színész szerint a politikusnak vállalnia kell kijelentései következményeit.

Molnár Áron azt is írta, hogy Pócs János nevének több más ügyben is van jelentősége, és utalt egy, Orbán Áronnal kapcsolatos hangfelvételre is.

 

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