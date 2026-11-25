Pócs János a közösségi oldalán közzétett videójában arra szólította fel Molnár Áront, hogy a kulturális támogatások ügyében is hallassa a hangját. A politikus Hankó Balázs esetét is felidézte, párhuzamot vonva a korábbi és a jelenlegi kulturális vezetés megítélése között.

Pócs János elmondása szerint Molnár Áron mélyen hallgat a hárommilliárdos támogatási ügyben (Fotó: Polyák Attila - Origo)

Meg kell szólalni, most is! – üzente Pócs János Molnár Áronnak, majd hozzátette: