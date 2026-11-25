Pócs János a közösségi oldalán közzétett videójában arra szólította fel Molnár Áront, hogy a kulturális támogatások ügyében is hallassa a hangját. A politikus Hankó Balázs esetét is felidézte, párhuzamot vonva a korábbi és a jelenlegi kulturális vezetés megítélése között.
Meg kell szólalni, most is! – üzente Pócs János Molnár Áronnak, majd hozzátette:
Csak semmi kettős mérce!”
Közel hárommilliárd forintról döntöttek pályázat nélkül, Molnár Áron hallgat
Mint arról az Origo korábban beszámolt, miközben a tiszás kulturális vezetés az átláthatóságot és a tiszta versenyt hirdette, nyílt pályázati eljárás nélkül döntöttek az előadó-művészeti szféra közel hárommilliárd forintos támogatásáról.
A szakmai egyeztetésekről kiszivárgott tájékoztató szerint a minisztérium az év végi időszűkére hivatkozva tekintett el a pályáztatástól, a konkrét támogatási döntéseket pedig Nagy Ervin államtitkársága hozta meg.
Pócs János a videóhoz fűzött bejegyzésében Hankó Balázs ügyére is utalt, és úgy fogalmazott:
Ideje a helycserének!”