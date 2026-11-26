Molnár Áron is reagált a közel hárommilliárd forintnyi kulturális támogatás ügyére. A színész szerint jogos a számonkérés, és azt várja a minisztériumtól, hogy tisztázza, kik és milyen szempontok alapján döntöttek a pénzekről.

Kellemetlen kérdéseket vet fel a közel hárommilliárd forintnyi kulturális támogatás ügye Molnár Áron szerint is.

Fotó: Szabolcs László / MW

NoÁr szerint nyilvánosságra kell hozni a részleteket

Nagy a csend a kormány részéről azután, hogy kiderült: a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság nyílt pályázat nélkül határozott közel hárommilliárd forintnyi közpénz kulturális célú felhasználásáról.

Az ügyben Pócs János fideszes országgyűlési képviselő videóban kérte számon Molnár Áront, művésznevén noÁrt, aki korábban a Fidesz-ellenes megszólalásaival vált ismertté. A politikus azt kifogásolta, hogy

a színész korábban az átláthatóság fontosságát hangsúlyozta, most azonban szerinte hallgat a történtekről.

Pócs János most egy olyan videórészletet osztott meg, amelyben Molnár Áron végre kifejti véleményét a történtekről. A színész többek között azt kérdezte, miért nem hozzáférhetők a döntés részletei, és kik részesülnek a támogatásokból.

Mi történt itt, hogy megint nem nyilvános ezzel kapcsolatban semmi? Nem átlátható ez a történet? Mi alapján történtek a döntések? Kik kapják meg ezeket a pénzeket?

Molnár Áron szerint ezeket az információkat mielőbb nyilvánosságra kell hozni. Úgy fogalmazott: nagyon rossz érzés lenne, ha ismét ugyanazok a módszerek jelennének meg, amelyek ellen korábban felléptek.

A színész szerint az átláthatóság különösen fontos az NKA korábbi ügyei, valamint Hankó Balázs működésével kapcsolatos kritikák után.

Ezt nem lehet megtenni ebben a helyzetben

– mondta, hozzátéve, hogy a kialakult helyzet szerinte kifejezetten visszás.

Tisztázni kell, kik döntöttek a pénzekről

Molnár Áron Pócs János bírálatára is reagált. Elismerte, hogy a történtek miatt indokolt a számonkérés, és szerinte a minisztériumnak választ kell adnia arra, mi történt.

Számonkérni ebben a helyzetben szerintem kell és jogos is. Ezért várjuk a minisztérium reakcióját ezzel kapcsolatban, hogy itt mi történik, kik döntöttek erről a pénzekről.

NoÁr hangsúlyozta: nem szeretnék, ha visszatérnének azok a korábbi gyakorlatok, amelyek ellen korábban tiltakoztak.

„Nem szeretnénk, hogy bekapcsoljanak azok a régi reflexek, ami ellen küzdöttünk. Ez nincs rendben.”