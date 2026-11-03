Deutsch Tamás: El a kezekkel az MTK-tól!

– Nehogy már önök el akarják venni tőlem az MTK-t – üzente Deutsch Tamás a magyar parlamentben ma a tiszás képviselőknek. A Fidesz EP-képviselője azért volt ma az Országházban, mert a képviselők ma vitáztak a sportvezetői összeférhetetlenségről, amely őt, mint az MTK elnökét érinti. A felszólalásáról a fideszes politikus egy részletet osztott meg a közösségi oldalán.

Deutsch Tamás felszólalt az őt az MTK éléről eltávolító tiszás törvény ellen Fotó: Facebook/Deutsch Tamás

– Az elnöki tisztséget elvehetik. A gyerekeimnek a nevét elvehetik. Kétharmaddal azt csinálnak, amit akarnak – mutatott rá az EP-képviselő. Majd a Tiszával kapcsolatban rámutatott:

Önök képesek bármire. Ne szórakozzanak már!

Azt is elmondta, hogy 5 éves kora óta jár MTK meccsekre és az apja és a nagyapja is MTK drukker volt.

Mi a francot akarnak tőlem elvenni? Mit akarnak tőlem elvenni?

– tette fel a kérdést a legnagyobb frakciónak.

Nem csak az MTK élén lehet változás

A kormány múlt szombaton benyújtotta az úgynevezett lex Kubatovot, a sportbeli politikai összeférhetetlenségről szóló törvénytervezetet. Ez korlátozná, hogy ki lehet egy sportklub vezetője, ugyanis más kritériumok mellett kizárna azokat is, akik politikai és állami tisztségeket töltenek be és mivel Deutsch Tamás EP-képviselő, a törvényjavaslat elfogadása esetén nem lehetne a klub elnöke.

Bár Deutsch Tamás esetében a törvényjavaslat hatása egyértelmű, azonban a szabályozás, amelyet Magyar Péter általa is beismert módon a Tisza Kubatov Gábor ellentalált ki, utóbbi esetében már nem biztos, hogy jelenlegi formájában működni fog. Így az MTK-val ellentétben a Fradi élén a személyi változás még korántsem biztos.