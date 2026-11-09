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„Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik”

múosz

Elképesztő bújócska a minisztériumokban – Súlyos vádakkal állt elő a MÚOSZ

2 órája
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Fél évvel az új kormány megalakulása után sem sikerült mindenhol megszervezni a gyors és érdemi információáramlást a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint. A MÚOSZ közleményben hívta fel a figyelmet a minisztériumok sajtóosztályainak gyatra teljesítményére.
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A MÚOSZ állásfoglalása szerint a hatékony kormányzati munkához elengedhetetlen a nyilvánosság folyamatos, naprakész és érdemi tájékoztatása. Ennek ellenére az újságírók a mindennapi munkájuk során leginkább hárítással, elzárkózással, semmitmondó vagy egyáltalán meg nem érkező válaszokkal, valamint „bújócskát játszó” sajtósokkal találkoznak, amikor a tárcáktól próbálnak információhoz jutni.

Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke is elégedetlen a a kormányzati kommunikációval
Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke is elégedetlen a a kormányzati kommunikációval (Forrás: BIRTA@PHOTO/Birta@Photo/muosz.hu)

A MÚOSZ szerint nem megnyugtató az összkép 

Bár a szövetség közleményében megjegyzi, hogy akad egy-két kivétel is, az összkép jelenleg nem megnyugtató. Kocsi Ilona, a MÚOSZ elnöke által jegyzett dokumentum kiemeli: a megfelelő tájékoztatás hiánya melegágya a félinformációk és a hamis hírek terjedésének. Ráadásul a nyilvánosság bevonása és a transzparens működés magát a kormányzati munka hatékonyságát is javíthatná.

A Magyar Újságírók Országos Szövetsége nyomatékosította: a közpénzből fizetett alkalmazottaknak nemcsak kötelességük, de elemi érdekük is a közügyekről való tájékoztatás – mindezt időben, megfelelő minőségben és a feltett kérdésekre érdemben válaszolva.

 

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