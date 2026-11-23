Miközben a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóságot és a tiszta versenyt hirdette, most nyílt pályázat nélkül döntöttek közel hárommilliárd forint közpénz sorsáról. A szakmai egyeztetésekről kiszivárgott tájékoztató szerint az év végi időszűkére hivatkozva eltekintettek a pályáztatástól, a konkrét támogatási döntéseket pedig maga a kulturális államtitkárság hozta meg.

Nagy Ervinék pályázat nélkül osztották a milliárdokat – kiszivárgott a belső tájékoztató

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

A Magyar Nemzet birtokába került, szakmai szervezeteknek küldött belső tájékoztató szerint a kulturális államtitkárság forrásokat szerzett az előadó-művészeti szféra helyzetének enyhítésére.

A pénzeket azonban az év végi időszűke miatt nem nyílt pályázaton osztották ki, hanem rövid időn belül konkrét döntések születtek a kedvezményezettekről.

A dokumentum szerint a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottság kizárólag szakmai szempontból vizsgálta meg a beérkezett forrásigényeket. A tényleges támogatási döntéseket és a kedvezményezettek körét a kulturális államtitkárság határozta meg, és a döntésekért is az államtitkárság vállalja a felelősséget.

A Magyar Nemzet birtokába került kulturális szakmai szervezeteknek küldött belső tájékoztató részlete.

Fotó: MW

Több kérdés is felmerült a pénzosztással kapcsolatban

A pályázat nélküli, rekordgyorsaságú pénzosztás kapcsán az alábbi kérdésekkel fordult a Magyar Nemzet a kulturális tárcához:

Pontosan milyen objektív, szakmai szempontok alapján választotta ki az államtitkárság a támogatásban részesülő szervezeteket, ha nem volt nyílt pályázati kiírás?

Milyen mértékben vette figyelembe a tárca a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottság szakmai észrevételeit, illetve volt-e olyan szervezet, amely a bizottságok ajánlása ellenére vagy azok véleményétől eltérő összegben kapott támogatást?

Miért csak az év legvégén került sor a források elosztására, ha a tárca már korábban is folyamatos tárgyalásokat folytatott az összeg megszerzéséről?

Hogyan biztosította az államtitkárság az esélyegyenlőséget azon társulatok számára, amelyek nem vettek részt az előzetes adatszolgáltatásban?

Mikor és milyen formában teszik nyilvánossá a kedvezményezettek teljes névsorát, valamint az egyes szervezeteknek megítélt pontos összegeket?

A lap elküldte kérdéseit a tárcának, amely egyelőre nem válaszolt. Amennyiben megérkezik a minisztérium válasza, a lap frissíti cikkét.