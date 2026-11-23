Miközben a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóságot és a tiszta versenyt hirdette, most nyílt pályázat nélkül döntöttek közel hárommilliárd forint közpénz sorsáról. A szakmai egyeztetésekről kiszivárgott tájékoztató szerint az év végi időszűkére hivatkozva eltekintettek a pályáztatástól, a konkrét támogatási döntéseket pedig maga a kulturális államtitkárság hozta meg.
A Magyar Nemzet birtokába került, szakmai szervezeteknek küldött belső tájékoztató szerint a kulturális államtitkárság forrásokat szerzett az előadó-művészeti szféra helyzetének enyhítésére.
A pénzeket azonban az év végi időszűke miatt nem nyílt pályázaton osztották ki, hanem rövid időn belül konkrét döntések születtek a kedvezményezettekről.
A dokumentum szerint a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottság kizárólag szakmai szempontból vizsgálta meg a beérkezett forrásigényeket. A tényleges támogatási döntéseket és a kedvezményezettek körét a kulturális államtitkárság határozta meg, és a döntésekért is az államtitkárság vállalja a felelősséget.
Több kérdés is felmerült a pénzosztással kapcsolatban
A pályázat nélküli, rekordgyorsaságú pénzosztás kapcsán az alábbi kérdésekkel fordult a Magyar Nemzet a kulturális tárcához:
- Pontosan milyen objektív, szakmai szempontok alapján választotta ki az államtitkárság a támogatásban részesülő szervezeteket, ha nem volt nyílt pályázati kiírás?
- Milyen mértékben vette figyelembe a tárca a Színházművészeti és a Táncművészeti Bizottság szakmai észrevételeit, illetve volt-e olyan szervezet, amely a bizottságok ajánlása ellenére vagy azok véleményétől eltérő összegben kapott támogatást?
- Miért csak az év legvégén került sor a források elosztására, ha a tárca már korábban is folyamatos tárgyalásokat folytatott az összeg megszerzéséről?
- Hogyan biztosította az államtitkárság az esélyegyenlőséget azon társulatok számára, amelyek nem vettek részt az előzetes adatszolgáltatásban?
- Mikor és milyen formában teszik nyilvánossá a kedvezményezettek teljes névsorát, valamint az egyes szervezeteknek megítélt pontos összegeket?
A lap elküldte kérdéseit a tárcának, amely egyelőre nem válaszolt. Amennyiben megérkezik a minisztérium válasza, a lap frissíti cikkét.
Nagy Ervin kinevezése óta nem ez az első vitatott kulturális támogatási ügy
Nem ez az első alkalom, hogy Nagy Ervin május 24-i államtitkári kinevezése óta vita alakult ki a kulturális források elosztásának módjáról. A Magyar Nemzet októberben az Ellenpólus oknyomozó portálra hivatkozva arról írt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap nyári pályázati időszakában öt pályázaton összesen 10,9 millió forint támogatást ítéltek meg a Duda Éva koreográfus tulajdonában álló Dadu-Art Művészeti Szolgáltató Kft.-nek.
A lap kiemelte, hogy Duda Éva korábban Nagy Ervin élettársa volt, később pedig az államtitkár jelentette be kinevezését a Táncművészeti Bizottság tagjai közé.
A cég felügyelőbizottságában egy másik korábbi élettársa, Váczi Rozália is helyet kapott. A minisztérium az akkor feltett sajtókérdésekre nem válaszolt.
A Magyar Nemzet arról is beszámolt, hogy a 2027-es költségvetési tervezet szerint az idei 12,31 milliárd forint helyett jövőre mindössze 7,51 milliárd forint juthat pályázati támogatásokra az ágazatban.