A büszke bejelentés után kijózanító valóság – Nagy Ervint a saját kommentelői szembesítették az ország helyzetével

„Akkora gazdasági helyreállítás lesz, hogy beleroppannak az emberek!” – írta egy kommentelő Nagy Ervin legutóbbi bejegyzéséhez, amelyben a Tisza képviselője azt írta: „megkezdjük a magyar gazdaság helyreállítását, véget vetünk a pazarlásnak, és lehetőséget teremtünk az előző kormányok által mellőzött társadalmi csoportoknak”. A színészből lett politikus a Tisza 2027-es költségvetésével kapcsolatban posztolt, azonban a kommentelők hamar szembesítették a valósággal és azzal, hogy az emberek mit is gondolnak Magyar Péterék terveiről.

Nagy Ervint a kommentelői szembesítették a valósággal

Fotó: Facebook/Nagy Ervin

Nagy Ervin - posztja alapján - úgy gondolja, hogy a Tisza új költségvetése „az igazságosság és a fejlődés jegyében készült”. Azonban megnézve a bejegyzést láthatóan ezt szinte csak ő gondolja így. Az emberek inkább ennek ellentétét gondolják.

Már a reakciókat vizsgálva is felfedezhető, hogy a nevető fejek aránya kimondottan és a tiszás posztokhoz képest is szokatlanul magas. A cikk írásakor a poszton ötezer ötszáz reakció van, ebből 3 és félezer nevető fej, míg lájkokból csupán alig ezerhétszáz van.

Azonban ennél sokkal beszédesebbek a hozzászólások. A kommentek között ugyanis szinte lehetetlen támogató mondatokat találni, gyakorlatilag mindenki kritikával illeti a Tisza-kormány gazdasági teljesítményét vagy gazdasági terveit. Az a néhány komment amely nem a kormányzat eddigi tevékenységét bírálja az sem azt próbálja bizonygatni, hogy a Tisza megfelelően kormányoz, inkább csak a többi hozzászólót igyekszik megsérteni.

Amióta ti kerültetek hatalomra eddig csak elvettetek és árakat emeltetek

– állapította meg egy kommentelő.

Egy másik hozzászóló arra mutatott rá, hogy a Tisza-kormány által elért 0,1 százalékos gazdasági növekedés az elmúlt negyedévben az nem nevezhető a „gazdaság helyreállításának” Majd azt üzente: „sokáig nem lehet h…lyének nézni a népet. Emellett jelezte, hogy a Tisza a vádaskodáson kívül máshoz nem ért és a kampányígéretek is sorra buknak el.

Hát eddig ez nem jött össze. Egyelőre a lejtőn csúszunk lefelé

– mutatott rá egy férfi.

„Közel 5-6 hónap után kezdődik a felemelkedés?” – tette fel a kérdést egy másik hozzászóló. A férfi jelezte: kíváncsian várják, hogy a lehetőség teremtése a „mellőzött társadalmi csoportoknak” mit is jelent. „A meleg esküvőket jelenti?” – tette fel újabb kérdését, majd leszögezte: jó lenne tisztázni pontosan mikortól és mit is kezdenek el, mert ezidáig a terelés része sikerült a legjobban, a parasztvakítással karöltve.