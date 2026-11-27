Személyesen Magyar Péter miniszterelnök dönthet Nagy Ervin kulturális államtitkár további sorsáról, ha hazaérkezett Brüsszelből – értesült a Blikk. A kultúráért felelős államtitkár több mint egy hete jelentette be, hogy egy kulturális újrakezdés keretében közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még idén. Az államtitkár Facebook-bejegyzése után azonban hamar kiderült, hogy a szervezeteknek pályáznia sem kellett a milliókért. Az elmúlt nyolc napban Nagy Ervin és a minisztérium nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen szempontok alapján választották ki a győzteseket, mint ahogy azt is homály fedi, hogy mely szervezetek lettek a befutók.

Vajon Brüsszelből hazatérve mit fog mondani Magyar Péter miniszterelnök Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkárnak?

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Cserhalmi György is kiakadt a Nagy Ervin pénzosztásán

Cserhalmi György, a Nemzet Színésze az ügy kapcsán a Blikknek azt mondta: "3 milliárd forinttól már van, akinek elgurul az agya." – Ez hatalmas baki volt. Hiba, hogy nem lehet tudni, ki és mire kapta ezt a pénzt. Ha valaki hülye, az derüljön ki, ha nem az, az is derüljön ki. Ervinnel nem fogok mostanában foglalkozni – osztotta ki az államtitkárt Cserhalmi.

Cserhalmi György augusztus 20-án kapta meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét Fotó: MEDIAWORKS

Nagy Ervin és Magyar Péter: sok a közös emlék

Nagy Ervin az elsők között állt be Magyar Péter mögé, még 2024-ben. Ő adta az a platós kisteheratót, amellyel Magyar Péter járta az országot. Kérdés, hogy mi lesz a kapcsolatukkal a botrány hatására.

Ricsi, amit Nagy Ervin adott Magyar Péternek az országjárásra

Fotó: Facebook

Ha Hankó Balázs börtönben van, miért van Nagy Ervin még szabadon?

Az ügy azért különösen kínos a kormány számára, mert ők vádolták meg bűncselekménnyel az előző kormány tagjait a kulturális támogatások odítélése miatt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt van börtönben, amelynek során nyilvános pályázati felhívást tettek közzé, a kérelmezők hivatalos kérelmet nyújtottak be, a támogatások odaítéléséről pedig szabályosan megalakított szakmai testület döntött.

Ezzel szemben Rétvári szerint Nagy Ervin esetében

nem volt nyilvános pályázat;

nem készült előzetes, írásos felhívás;

nem tettek közzé tájékoztatót az interneten;

nem működött bírálóbizottság.

A frakcióvezető szerint az államtitkár az általa kiválasztott kulturális szervezetekkel és azok vezetőivel osztotta fel a hárommilliárd forintot, a támogatási célokat pedig utólag rögzítették egy táblázatban.