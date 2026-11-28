Szentkirályi Alexandra fideszes országgyűlési képviselő közösségi oldalán közzétett bejegyzésében emlékeztetett, hogy Tényi István a beadványban a kulturális támogatások teljes dokumentációjának – a kedvezményezettek listája, a szakmai javaslatok, a támogatási szerződések és a kifizetési iratok – beszerzését kéri.

Feljelentették Nagy Ervint a 3 milliárdos pénzosztása miatt Fotó: Hatlaczki Balázs

A képviselő megjegyezte, hogy miközben a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium továbbra sem hozta nyilvánosságra, kik és milyen alapon kapták a közpénzt, „az ügy már a rendőrségen van”.

Szentkirályi Alexandra egy korábbi videójában már bejelentette, hogy kezdeményezi Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában a kulturális támogatások ügyében. A videóban elmondta:

3 milliárd forint közpénzt osztott szét személyesen Nagy Ervin – a hírek szerint – kulturális szervezetek között mindenféle pályáztatás nélkül.

Filep Dávid még pénteken jelentette be, hogy feljelentést tett a Központi Nyomozó Főügyészségen Nagy Ervin pénzosztása miatt. A véleményvezér indoklása szerint „Nagy Ervin államtitkár úr pályáztatás nélkül szétszórt 3 milliárd forintnyi közpénzosztogatása ügyében”.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt van börtönben, amelynek során nyilvános pályázati felhívást tettek közzé, a kérelmezők hivatalos kérelmet nyújtottak be, a támogatások odaítéléséről pedig szabályosan megalakított szakmai testület döntött.

Ezzel szemben Rétvári szerint Nagy Ervin esetében

nem volt nyilvános pályázat;

nem készült előzetes, írásos felhívás;

nem tettek közzé tájékoztatót az interneten;

nem működött bírálóbizottság.

A frakcióvezető szerint az államtitkár az általa kiválasztott kulturális szervezetekkel és azok vezetőivel osztotta fel a hárommilliárd forintot, a támogatási célokat pedig utólag rögzítették egy táblázatban.

Ezek után még ők kritizálják Hankó Balázst? Ezek után még börtönben tartják Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlet miatt, aki semmilyen döntési folyamatnak nem volt része?”

– tette fel a kérdést Rétvári Bence.