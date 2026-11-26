Facebook-bejegyzésben fordult Nagy Ervin kulturális államtitkárhoz Feuer Yvette színésznő, drámapedagógus, a Láthatáron Csoport alapítója, aki saját társulata példáján keresztül mutatott rá a kulturális támogatások elosztásának problémáira. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a kulturális államtitkárság az év végi időszűkére hivatkozva nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi közpénz odaítéléséről.

Feuer Yvette színésznő Nagy Ervin kulturális államtitkártól vár segítséget (Forrás: lathataroncsoport.hu)

Nagy Ervin segítségét kéri a támogatásból kimaradt színésznő

Feuer Yvette bejegyzésében arról számolt be, hogy korábban

e-mailben és telefonon is megpróbálta elérni a kulturális államtitkárt, ám nem járt sikerrel.

Bár üdvözölte a művészek támogatására irányuló törekvést, kifogásolta, hogy a minisztérium nem talált szakmaibb és átláthatóbb megoldást a források elosztására.

Októberben a Független Előadó-művészeti Szövetségen (FESZ) és a Magyar Színházi Társaságon keresztül arra kérték az érintett szervezeteket, hogy jelezzék, mekkora összegre lenne szükségük az évad túléléséhez. Akkor azonban még hangsúlyozták, hogy az adatgyűjtés nem minősül pályázati igénybejelentésnek, és a minisztériumot sem kötelezi semmire. A Láthatáron Csoport hatmillió forintos forrásigényt jelzett, amelyből két új bemutatót finanszíroztak volna, miközben a társulat tagjai továbbra is rendkívül alacsony összegért dolgoznának.

A színésznő beszámolója szerint a FESZ továbbította az igényüket, a társulat mégsem került fel arra a listára, amely alapján a Nemzeti Támogatáskezelő munkatársai megkeresik a kedvezményezetteket. Feuer Yvette úgy tudja, hogy a többi, forrásigényt benyújtó szervezet szerepel a listán, az ő esetükben pedig adminisztratív hiba történhetett.

Egy adminisztratív hibán múlik az, kapunk-e támogatást? Valaki valamit nem vezetett be egy rublikába?”

– tette fel a kérdést.

Azok is eleshetnek a támogatástól, akik nem vettek részt az adatfelmérésben

Feuer Yvette nemcsak saját társulata miatt fejezte ki aggodalmát, hanem azokért a szervezetekért is, amelyek valamilyen okból nem válaszoltak az októberi adatfelmérésre, vagy akkoriban egyik érintett szakmai érdekképviseletnek sem voltak tagjai. Meglátása szerint ezek a társulatok eleve kieshettek a támogatottak köréből.

Annyira jó lenne, ha lenne egy átlátható rendszer, igazságos és szakértő kuratórium, és egy hivatal, akit meg lehet hiba esetén keresni, aki kompetens, dönt, reagál, és nem ilyen szánalmas és nevetséges eszközökhöz kell folyamodnom tehetetlenségemben”

– fogalmazott a színésznő, aki elárulta, hogy a kialakult helyzet napok óta komoly stresszt okoz neki és munkatársainak.