Facebook-bejegyzésben fordult Nagy Ervin kulturális államtitkárhoz Feuer Yvette színésznő, drámapedagógus, a Láthatáron Csoport alapítója, aki saját társulata példáján keresztül mutatott rá a kulturális támogatások elosztásának problémáira. Mint arról korábban az Origo is beszámolt, a kulturális államtitkárság az év végi időszűkére hivatkozva nyílt pályázat nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi közpénz odaítéléséről.
Nagy Ervin segítségét kéri a támogatásból kimaradt színésznő
Feuer Yvette bejegyzésében arról számolt be, hogy korábban
e-mailben és telefonon is megpróbálta elérni a kulturális államtitkárt, ám nem járt sikerrel.
Bár üdvözölte a művészek támogatására irányuló törekvést, kifogásolta, hogy a minisztérium nem talált szakmaibb és átláthatóbb megoldást a források elosztására.
Októberben a Független Előadó-művészeti Szövetségen (FESZ) és a Magyar Színházi Társaságon keresztül arra kérték az érintett szervezeteket, hogy jelezzék, mekkora összegre lenne szükségük az évad túléléséhez. Akkor azonban még hangsúlyozták, hogy az adatgyűjtés nem minősül pályázati igénybejelentésnek, és a minisztériumot sem kötelezi semmire. A Láthatáron Csoport hatmillió forintos forrásigényt jelzett, amelyből két új bemutatót finanszíroztak volna, miközben a társulat tagjai továbbra is rendkívül alacsony összegért dolgoznának.
A színésznő beszámolója szerint a FESZ továbbította az igényüket, a társulat mégsem került fel arra a listára, amely alapján a Nemzeti Támogatáskezelő munkatársai megkeresik a kedvezményezetteket. Feuer Yvette úgy tudja, hogy a többi, forrásigényt benyújtó szervezet szerepel a listán, az ő esetükben pedig adminisztratív hiba történhetett.
Egy adminisztratív hibán múlik az, kapunk-e támogatást? Valaki valamit nem vezetett be egy rublikába?”
– tette fel a kérdést.
Azok is eleshetnek a támogatástól, akik nem vettek részt az adatfelmérésben
Feuer Yvette nemcsak saját társulata miatt fejezte ki aggodalmát, hanem azokért a szervezetekért is, amelyek valamilyen okból nem válaszoltak az októberi adatfelmérésre, vagy akkoriban egyik érintett szakmai érdekképviseletnek sem voltak tagjai. Meglátása szerint ezek a társulatok eleve kieshettek a támogatottak köréből.
Annyira jó lenne, ha lenne egy átlátható rendszer, igazságos és szakértő kuratórium, és egy hivatal, akit meg lehet hiba esetén keresni, aki kompetens, dönt, reagál, és nem ilyen szánalmas és nevetséges eszközökhöz kell folyamodnom tehetetlenségemben”
– fogalmazott a színésznő, aki elárulta, hogy a kialakult helyzet napok óta komoly stresszt okoz neki és munkatársainak.
A művész egyúttal vállalta, hogy amennyiben társulata végül mégis részesül a támogatásból, annak egy részét felajánlják egy olyan közös alap létrehozására, amelyből a támogatás nélkül maradt szervezeteket segíthetnék.
Egy ilyen helyzetben kapni is kb olyan ciki, mint nem kapni”
– írta Feuer Yvette, hozzátéve, hogy megérti azoknak az örömét, akik támogatáshoz jutnak, hiszen évek óta nehéz anyagi körülmények között dolgoznak.
A színésznő később frissítette bejegyzését: Nagy Ervin privát üzenetben jelezte neki, hogy utánanéznek az ügynek.
A Fidesz feljelentést helyezett kilátásba a milliárdos támogatások ügyében
A kulturális támogatások elosztása miatt csütörtökön Szentkirályi Alexandra, a Fidesz országgyűlési képviselője is sajtótájékoztatót tartott. A politikus a kedvezményezettek névsorának és a támogatási döntések részleteinek nyilvánosságra hozatalát követelte, valamint bejelentette, hogy amennyiben a kormány nem tisztázza az ügyet a kifizetések megkezdése előtt, a Fidesz feljelentést tesz.