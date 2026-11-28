„Nincs kettős mérce”: amennyiben az ügyészség nyomozást indít Nagy Ervin ügyében, Hankó Balázs ellen is folytatódik a büntetőeljárás, amennyiben viszont elmarad, jelentősen gyengíti a Hankó ügyével kapcsolatos ügyészségi érvelést – mutatott rá TikTok-csatornáján Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint tehát érdemes lesz odafigyelni, hogyan kezeli majd a Főügyészség a Nagy Ervin ügyében tette feljelentést, mert az Hankó Balázs ügyére is hatással lesz (Fotó: Mediaworks)

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásai miatt indult büntetőeljárásban különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoznak. A Kecskeméti Törvényszék novemberben helybenhagyta Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika letartóztatásának február 1-jéig történő meghosszabbítását. Ma pedig feljelentést küldtek a Központi Nyomozó Főügyészséghez a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság közel hárommilliárd forintos, nyílt pályázat nélküli támogatási döntései miatt.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint tehát érdemes lesz odafigyelni, hogyan kezeli majd a Főügyészség a Nagy Ervin ügyében tette feljelentést, mert az Hankó Balázs ügyére is hatással lesz.

Ha Hankó Balázs börtönben van, miért van Nagy Ervin még szabadon?

Ahogy arra lapunk is felhívta már a figyelmet, az ügy azért különösen kínos a kormány számára, mert ők vádolták meg bűncselekménnyel az előző kormány tagjait a kulturális támogatások odaítélése miatt. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője is emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt van börtönben, amelynek során nyilvános pályázati felhívást tettek közzé, a kérelmezők hivatalos kérelmet nyújtottak be, a támogatások odaítéléséről pedig szabályosan megalakított szakmai testület döntött.

Ezzel szemben Rétvári szerint Nagy Ervin esetében

nem volt nyilvános pályázat;

nem készült előzetes, írásos felhívás;

nem tettek közzé tájékoztatót az interneten;

nem működött bírálóbizottság.

A frakcióvezető szerint az államtitkár az általa kiválasztott kulturális szervezetekkel és azok vezetőivel osztotta fel a hárommilliárd forintot, a támogatási célokat pedig utólag rögzítették egy táblázatban.

Ezek után még ők kritizálják Hankó Balázst? Ezek után még börtönben tartják Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlet miatt, aki semmilyen döntési folyamatnak nem volt része?”

– tette fel a kérdést Rétvári Bence.