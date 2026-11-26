A politikai és jogi felelősség vállalására szólította fel a kulturális vezetést Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön – számolt be az MTI. A politikus Facebook-bejegyzésében a Hankó Balázs és a Nagy Ervin nevéhez köthető támogatási eljárások közötti különbségekre hívta fel a figyelmet, és kettős mércével vádolta a Tiszát.

Bóka János feljelentést helyezett kilátásba Nagy Ervin hárommilliárdos botránya miatt (Fotó: Mediaworks)

Amit szabad Nagy Ervinnek, nem szabad Hankó Balázsnak

Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt van börtönben, amelynek során nyilvános pályázati felhívást tettek közzé, a kérelmezők hivatalos kérelmet nyújtottak be, a támogatások odaítéléséről pedig szabályosan megalakított szakmai testület döntött.

Ezzel szemben Rétvári szerint Nagy Ervin esetében

nem volt nyilvános pályázat;

nem készült előzetes, írásos felhívás;

nem tettek közzé tájékoztatót az interneten;

nem működött bírálóbizottság.

A frakcióvezető szerint az államtitkár az általa kiválasztott kulturális szervezetekkel és azok vezetőivel osztotta fel a hárommilliárd forintot, a támogatási célokat pedig utólag rögzítették egy táblázatban.

Ezek után még ők kritizálják Hankó Balázst? Ezek után még börtönben tartják Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlet miatt, aki semmilyen döntési folyamatnak nem volt része?”

– tette fel a kérdést Rétvári Bence, aki valamennyi dokumentum nyilvánosságra hozatalát követeli.