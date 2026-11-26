A politikai és jogi felelősség vállalására szólította fel a kulturális vezetést Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön – számolt be az MTI. A politikus Facebook-bejegyzésében a Hankó Balázs és a Nagy Ervin nevéhez köthető támogatási eljárások közötti különbségekre hívta fel a figyelmet, és kettős mércével vádolta a Tiszát.
Amit szabad Nagy Ervinnek, nem szabad Hankó Balázsnak
Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy Hankó Balázs egy olyan eljárás miatt van börtönben, amelynek során nyilvános pályázati felhívást tettek közzé, a kérelmezők hivatalos kérelmet nyújtottak be, a támogatások odaítéléséről pedig szabályosan megalakított szakmai testület döntött.
Ezzel szemben Rétvári szerint Nagy Ervin esetében
- nem volt nyilvános pályázat;
- nem készült előzetes, írásos felhívás;
- nem tettek közzé tájékoztatót az interneten;
- nem működött bírálóbizottság.
A frakcióvezető szerint az államtitkár az általa kiválasztott kulturális szervezetekkel és azok vezetőivel osztotta fel a hárommilliárd forintot, a támogatási célokat pedig utólag rögzítették egy táblázatban.
Ezek után még ők kritizálják Hankó Balázst? Ezek után még börtönben tartják Varga-Bajusz Veronikát pszichikai bűnsegédlet miatt, aki semmilyen döntési folyamatnak nem volt része?”
– tette fel a kérdést Rétvári Bence, aki valamennyi dokumentum nyilvánosságra hozatalát követeli.
Bóka János feljelentést helyezett kilátásba
Bóka János közösségi oldalán szintén a hárommilliárdos támogatási ügy teljes körű tisztázását sürgette.
A politikus szerint két lehetséges magyarázat kínálkozik a történtekre: vagy alkalmatlanság miatt nem sikerült hónapok alatt előkészíteni egy nyilvános pályázatot, vagy tudatosan alakították úgy a folyamatot, hogy pályáztatás nélkül oszthassák ki a milliárdokat.
Bóka felidézte Magyar Péter korábbi ígéretét is, amely szerint:
Mi nyilvános, szakmai szempontok szerint odaítélt, átlátható és szigorúan ellenőrizhető támogatási rendszert teremtünk a kultúrában is.”
A politikus szerint a kormánynak számot kell adnia arról, miként egyeztethető össze ez az ígéret a nyilvános pályáztatás elmaradásával. Bóka a kedvezményezettek listájának, az odaítélt összegeknek, a támogatási kérelmeknek és a döntések szakmai indoklásának közzétételét követeli.
Amennyiben ez nem történik meg, Bóka János bejelentése szerint hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt tesznek feljelentést.