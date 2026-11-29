Szombaton Zürichben volt meghirdetve a közös estjük, amelyre fejenként 20–24 ezer forintért lehetett belépőjegyet vásárolni, a páros belépő pedig közel 40 ezer forintba került. Kedden már a budapesti MOMkultban lépnek fel. Az államtitkár estjére Deák Dániel politikai elemző is felfigyelt. Szerinte a történet külön érdekessége, hogy Nagy Ervin nemrég maga mesélt arról, hogy a kiskunhalasi fellépésükre tartva durrdefektet kapott a kormányzati autójával. Vagyis a fizetős magánjellegű fellépésére is az állam által biztosított gépkocsival utazott.

Bár a hatályos szabályozás lehetővé teszi az államtitkárok számára a művészeti tevékenység folytatását és a szolgálati autó magáncélú használatát, a történet politikai és erkölcsi kérdéseket is felvet

– mutatott rá.

Nagy Ervin időszűkére hivatkozott

Mindeközben már Nagy Ervin saját minisztere, Tarr Zoltán is bejelentette, hogy felülvizsgálja a hárommilliárdos támogatások elosztásának folyamatát, Szentkirályi Alexandra pedig parlamenti bizottság előtt hallgatná meg az államtitkárt.

Deák Dániel szerint a történet különös pikantériája, hogy Nagy Ervin éppen azzal magyarázta a nyílt pályáztatás elmaradását, hogy nem maradt elegendő idő annak lebonyolítására.

Mint írta, felmerül a kérdés: ha Nagy Ervin kevesebb időt fordítana a hazai és külföldi fizetős fellépéseire, vajon több ideje jutna az államtitkári feladatainak ellátására?

„Hárommilliárd forint közpénz átlátható elosztása mégiscsak fontosabb feladat lenne egy kulturális államtitkár számára, mint a saját fizetős előadásainak turnéja” – jegyezte meg.