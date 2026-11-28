A közel hárommilliárd forintos kulturális támogatás elosztásának átláthatóságát azok a szakmai szervezetek is kifogásolják, amelyek részt vettek az előkészítésben – hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Ahogy arról az Origo is beszámolt, Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár több mint egy hete jelentette be, hogy egy kulturális újrakezdés keretében közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még idén.

Már azok is bírálják Nagy Ervin hárommilliárdos pénzosztását, akik részt vettek az előkészítésében (Fotó: Mediaworks)

Az államtitkár Facebook-bejegyzése után azonban hamar kiderült, hogy a szervezeteknek pályáznia sem kellett a milliókért. Az elmúlt napokban Nagy Ervin és a minisztérium sem adott tájékoztatást arról, hogy milyen szempontok alapján választották ki a győzteseket és az sem derült ki, hogy mely szervezetek kaptak támogatást.

A FESZ és az MSZT is kritizálta Nagy Ervin döntését

A Kulturáért és Társadalmi Kapcsolatokért felelős minisztérium a döntések előkészítésébe bevonta a Független Előadó-művészeti Szövetséget és a Magyar Színházi Társaságot, akik Facebookon osztották meg véleményüket.

A FESZ november 27-i közleményében azt írta, hogy nem tartja jó döntésnek a támogatások rendkívüli körülmények között, a mostani formában történő kiosztását. A szervezet szerint a közpénzek elosztásánál előre meghatározott, egyértelmű és következetesen alkalmazott szakmai szempontokra lenne szükség. Ezek hiánya bizonytalanságot és kiszolgáltatottságot teremt. A szövetség ugyanakkor azt szeretné, ha a támogatásból kimaradó szervezetek is segítséghez jutnának.

Az MSZT azt kifogásolta, hogy a minisztérium nem tájékoztatta őket arról, hogy a 2026-os forráshiányról kért adatok később a támogatási döntések alapjául szolgálnak. Azt sem közölték előre, hogy a megítélt összegeket 2027 nyaráig lehet felhasználni. Emiatt több szervezet nem jelezte a pénzügyi nehézségeit, noha az évad hátralévő részére már nincs elegendő forrása. Mint írták, a szakmai szolidaritás fontos, de nem helyettesítheti a megfelelően működő állami finanszírozási rendszert.

Közölték: felmérték, mely tagszervezetek maradtak ki a rendkívüli támogatásból, és folytatják az egyeztetéseket a kulturális államtitkársággal. A társaság szerint a történtek ismét rámutattak arra, hogy átlátható, kiszámítható, mindenki számára azonos hozzáférési feltételeket biztosító kulturális finanszírozási rendszerre van szükség.