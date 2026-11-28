Nem csitul a botrány Nagy Ervin ügyében: a kultúráért felelős államtitkár több mint egy hete jelentette be, hogy egy kulturális újrakezdés keretében közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még idén. Az államtitkár Facebook-bejegyzése után azonban hamar kiderült, hogy a szervezeteknek pályáznia sem kellett a milliókért. Az elmúlt nyolc napban Nagy Ervin és a minisztérium nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen szempontok alapján választották ki a győzteseket, mint ahogy azt is homály fedi, hogy mely szervezetek lettek a befutók.

Nagy Ervin közel hárommilliárdos kulturális támogatási ügye a Redditen is felháborodást keltett (Havran Zoltán)

Az ügy azért különösen kínos a kormány számára, mert ők vádolták meg bűncselekménnyel az előző kormány tagjait a kulturális támogatások odaítélése miatt. A botrány súlyát jól mutatja, hogy még a Tisza Párt szimpatizánsai is felháborodtak: például a Redditen Nagy Ervin nevére rákeresve dühöd kommenteket lehet találni.

Tökmindegy hogy 100 vagy 100 milliárd forint, mindenki csak relativizál, de hogy ezek nem is annyit meg nem is úgy... Pont az ilyenek ellen szavaztunk, az ígéretek sem ezek voltak! A minisztériumok jó részében is ez megy, sok száz milliók mennek külsős ügyvédi irodáknak... és még ki tudja merre

– írta egy felhasználó, míg egy másik rámutatott: „Amikor azzal az ígérettel nyered rommá magad egy választáson, hogy az előző garnitúra totál korrupt volt és mi majd mások leszünk, akkor a lemondás indokolt. Semmilyen szintű simliskedés nem fér bele. Gondolom, hogy a többi Tiszás is erre szavazott és így gondolja.”

Egy harmadik szerint pedig ha Nagy Ervinnel nem csak ezért elégedetlenek sokan: állítólag saját választókerületével sem foglalkozik.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője a kedvezményezettek listájának, az odaítélt összegeknek, a támogatási kérelmeknek és a döntések szakmai indoklásának közzétételét követeli.

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István már feljelentést is tett az ügyben. A Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz nyújtott be beadványt, amelyben a történtek kivizsgálását kezdeményezi.