Kezdeményezi Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár meghallgatását az Országgyűlés művelődési bizottságában a testület fideszes elnöke a kulturális támogatások ügyében.

Magyar Péter miniszterelnök és Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár

Fotó: Hatlaczki Balázs / MW

Hárommilliárd forint sorsa került célkeresztbe

Szentkirályi Alexandra pénteken a Facebook-oldalán közzétett videójában azt mondta: a hírek szerint Nagy Ervin személyesen osztott szét hárommilliárd forint közpénzt kulturális szervezetek között mindenféle pályáztatás nélkül.

Hozzátette,

a sajtóban arról lehetett olvasni, hogy Nagy Ervin a Facebook üzenetküldő felületén beszélgetett például az egyik kérelmezővel a támogatási összegről.

"Itt az ideje, hogy tisztán lássunk, éppen ezért kezdeményezem is Nagy Ervin kulturális államtitkár meghallgatását a soron következő bizottsági ülésen" – fogalmazott a politikus.

Mint mondta, várják a választ arra, hogy kik döntöttek pontosan a pénz szétosztásáról, milyen alapon osztották szét, mely szervezetek kaptak és milyen összegeket.

A Tisza Párt azt ígérte, hogy itt mindent rendkívül átláthatóan fognak intézni a kultúrafinanszírozás területén és transzparensen fognak működni. Hát ennek éppen az ellenkezőjét látjuk. Ez az egész ügy nagyon mutyiszagú

– fogalmazott Szentkirályi Alexandra.

Nagy Ervinnek számot kell adnia a milliárdos támogatásokról

Az ellenzéki politikus a témában tartott csütörtöki sajtótájékoztatóján kilátásba helyezte, hogy ha még az ügy tisztázása előtt elkezdik a támogatások kifizetését, akkor a Fidesz feljelentést tesz hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt.

Nagy Ervin november 20-án jelentette be, hogy csaknem 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek még az idén. Tájékoztatása szerint az elmúlt hetekben 14 szakmai szervezettel, többek között a Magyar Színházi Társasággal, a Magyar Táncművészek Szövetségével, a MASZK Országos Színészegyesülettel és a Független Előadó-művészeti Szövetséggel, valamint a színházművészeti és a táncművészeti bizottsággal közösen dolgoztak a támogatási döntések előkészítésén.

Kiemelte:

74 független színházi, bábszínházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezet csaknem 1,3 milliárd forint, 18 határon túli előadóművészeti és összművészeti szervezet 90 millió forint, független érdekképviseleti szervezetek 55 millió forint, 15 szabadtéri színház és fesztivál pedig 465 millió forint támogatásban részesül.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője csütörtökön az ügyben a dokumentumok nyilvánosságra hozatalára és politikai, jogi felelősségvállalásra szólított fel.