Nem csillapodnak a kedélyek a pályázat nélkül kiosztott kulturális támogatások körül. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán több hozzászóló is élesen bírálta a források elosztásának módját. A vita előzménye, hogy egy kiszivárgott szakmai tájékoztató alapján a kulturális államtitkárság az év végi időszűkére hivatkozva mellőzte a nyílt pályáztatást az előadó-művészeti szférában, és maga határozta meg a kedvezményezettek körét, valamint a juttatások odaítélését – vállalva a döntésekért a felelősséget. A beszámolók szerint közel hárommilliárd forintról van szó.
Ezeket kérdezik a kommentelők Nagy Ervintől
A Magyar Nemzet beszámolója szerint a színészből lett államtitkár Facebook-oldalán a hozzászólók többek között arra kerestek választ:
- kik és milyen szempontok alapján juthattak hozzá a milliárdos támogatásokhoz;
- megszülettek-e már a végleges döntések, vagy van-e még lehetőség pályázni;
- meghívásos eljárásról van-e szó, és hogyan értesülnek róla azok a társulatok, amelyek nem vettek részt az előzetes adatszolgáltatásban;
- mikor és milyen formában hozzák nyilvánosságra a teljes kedvezményezetti listát és a pontos összegeket.
A kommentelők között olyanok is akadtak, akik a független színházak helyzetét, illetve a Nemzeti Színház körüli kérdéseket és Vidnyánszky Attila megbízatásának 2029-ig tartó időtartamát hozták szóba.
Költségvetési háttér és nyitott kérdések
A sajtóhírek arra is rámutatnak, hogy a 2027-es költségvetési tervezet szerint az idei 12,31 milliárd forinttal szemben jövőre 7,51 milliárd forint szerepel pályázati támogatásként a kulturális ágazatban. A tárca korábbi megkeresésekre sem adott érdemi választ a vitatott részletekre, így a döntések pontos indoklása és a kedvezményezettek névsora továbbra is kiemelt közérdeklődésre tart számot.