Nem csillapodnak a kedélyek a pályázat nélkül kiosztott kulturális támogatások körül. Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár közösségi oldalán több hozzászóló is élesen bírálta a források elosztásának módját. A vita előzménye, hogy egy kiszivárgott szakmai tájékoztató alapján a kulturális államtitkárság az év végi időszűkére hivatkozva mellőzte a nyílt pályáztatást az előadó-művészeti szférában, és maga határozta meg a kedvezményezettek körét, valamint a juttatások odaítélését – vállalva a döntésekért a felelősséget. A beszámolók szerint közel hárommilliárd forintról van szó.

Pályázat nélkül osztott szét milliárdokat Nagy Ervin államtitkársága (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Ezeket kérdezik a kommentelők Nagy Ervintől

A Magyar Nemzet beszámolója szerint a színészből lett államtitkár Facebook-oldalán a hozzászólók többek között arra kerestek választ:

kik és milyen szempontok alapján juthattak hozzá a milliárdos támogatásokhoz;

megszülettek-e már a végleges döntések, vagy van-e még lehetőség pályázni;

meghívásos eljárásról van-e szó, és hogyan értesülnek róla azok a társulatok, amelyek nem vettek részt az előzetes adatszolgáltatásban;

mikor és milyen formában hozzák nyilvánosságra a teljes kedvezményezetti listát és a pontos összegeket.

A kommentelők között olyanok is akadtak, akik a független színházak helyzetét, illetve a Nemzeti Színház körüli kérdéseket és Vidnyánszky Attila megbízatásának 2029-ig tartó időtartamát hozták szóba.