Folytatódik a vita a csaknem hárommilliárd forintnyi kulturális támogatás ügyében, amely miatt Szentkirályi Alexandra kezdeményezte Nagy Ervin kulturális államtitkár bizottsági meghallgatását. Az államtitkár pénteken közösségi oldalán azt kifogásolta, hogy a fideszes politikus a csütörtöki bizottsági ülésen nem tett fel neki kérdéseket, ő azonban visszautasította az állítást, és az ülés napirendjére emlékeztette.
Nagy Ervin a bizottság előtt magyarázná meg a támogatási döntéseket
A kulturális államtitkár bejegyzésében azt írta, örül annak, hogy a bizottság előtt részletezheti, milyen szakmai szempontok alapján születtek meg a támogatási döntések.
Mindenesetre örülök, hogy most a bizottság előtt részletezhetem, milyen szakmai szempontok mentén születtek meg a támogatási döntések, és tételesen cáfolhatom az Önök propaganda hazugságait”
– fogalmazott Nagy Ervin.
Az államtitkár hozzátette, hogy Hankó Balázs 2025-ös támogatási döntéseiről is további információkkal kíván szolgálni.
Szentkirályi Alexandra: Ön azonban néma maradt
Szentkirályi Alexandra válaszában emlékeztette Nagy Ervint arra, hogy a csütörtöki bizottsági ülés napirendjén a költségvetés részletes vitájához kapcsolódó módosító javaslatok megvitatása szerepelt. A fideszes politikus szerint ennek ellenére is felvetette a kulturális támogatások ügyét.
Ennek ellenére igenis szóba hoztam Önnek a titokban szétosztott 3 milliárd forintnyi közpénz ügyét. Ön azonban néma maradt”
– szögezte le Szentkirályi Alexandra.
Amint arról az Origo is beszámolt, a fideszes politikus azért kezdeményezte a kulturális államtitkár meghallgatását, mert állítása szerint csaknem hárommilliárd forintnyi közpénzt osztottak szét kulturális szervezetek között nyílt pályázati eljárás nélkül.
Szentkirályi Alexandra egyértelmű üzenettel zárta válaszát:
Várjuk a bizottság jövő heti ülésén. Lesz miről beszélnünk!”