Folytatódik a vita a csaknem hárommilliárd forintnyi kulturális támogatás ügyében, amely miatt Szentkirályi Alexandra kezdeményezte Nagy Ervin kulturális államtitkár bizottsági meghallgatását. Az államtitkár pénteken közösségi oldalán azt kifogásolta, hogy a fideszes politikus a csütörtöki bizottsági ülésen nem tett fel neki kérdéseket, ő azonban visszautasította az állítást, és az ülés napirendjére emlékeztette.

Nagy Ervin botránya tovább dagad: az államtitkár számonkérte Szentkirályit, aki helyretette a napirend kérdésében is (Fotó: Hatlaczki Balázs)

Nagy Ervin a bizottság előtt magyarázná meg a támogatási döntéseket

A kulturális államtitkár bejegyzésében azt írta, örül annak, hogy a bizottság előtt részletezheti, milyen szakmai szempontok alapján születtek meg a támogatási döntések.

Mindenesetre örülök, hogy most a bizottság előtt részletezhetem, milyen szakmai szempontok mentén születtek meg a támogatási döntések, és tételesen cáfolhatom az Önök propaganda hazugságait”

– fogalmazott Nagy Ervin.