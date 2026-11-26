A kulturális támogatások átláthatóságát kérte számon Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, miután nyilvánosságra került, hogy a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság nyílt pályázati eljárás nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi közpénz odaítéléséről.

Szentkirályi Alexandra választ vár Nagy Ervintől a sebtiben szétosztott 3 milliárd ügyében (Fotó: Fotó: Kurucz Árpád)

Hárommilliárdot, pályázat nélkül, sebtiben szétosztani – problémás. Főleg, ha az se nyilvános, hogy kiknek”

– fogalmazott a politikus.

Nagy Ervin ügye több kérdést is felvet

Miközben a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóságot és a nyílt verseny fontosságát hangsúlyozta, az év végéhez közeledve éppen a nyílt pályáztatást mellőzték.