A kulturális támogatások átláthatóságát kérte számon Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán, miután nyilvánosságra került, hogy a Nagy Ervin vezette kulturális államtitkárság nyílt pályázati eljárás nélkül döntött közel hárommilliárd forintnyi közpénz odaítéléséről.
Hárommilliárdot, pályázat nélkül, sebtiben szétosztani – problémás. Főleg, ha az se nyilvános, hogy kiknek”
– fogalmazott a politikus.
Nagy Ervin ügye több kérdést is felvet
Miközben a tiszás kulturális vezetés korábban az átláthatóságot és a nyílt verseny fontosságát hangsúlyozta, az év végéhez közeledve éppen a nyílt pályáztatást mellőzték.
A szakmai egyeztetésekről kiszivárgott tájékoztató szerint a kulturális államtitkárság az idő rövidségére hivatkozva saját hatáskörben hozta meg a támogatási döntéseket.
Az ügy több kérdést is felvet:
- Milyen szempontok alapján ítélték oda a támogatásokat?
- Kik és mekkora összegben részesültek a közpénzből?
- Miért nem biztosították a nyílt pályázati verseny lehetőségét?
- Miért nem hozták nyilvánosságra a kedvezményezettek névsorát?
Szentkirályi Alexandra hangsúlyozta, hogy a művészet és a kultúra támogatása elengedhetetlen, annak azonban átlátható és szabályos keretek között kell történnie.
Nagy Ervinnek tájékoztatnia kell az embereket a szétosztott hárommilliárd ügyében”
– szögezte le a politikus, aki csütörtökön reggel fél kilenckor A tiszás Nagy Ervin-ügy címmel tart sajtótájékoztatót.
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