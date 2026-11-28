A feljelentés benyújtója szerint tisztázni kell, hogy a nyílt pályáztatás nélkül odaítélt támogatásokról milyen felhatalmazás alapján döntöttek, kik határozták meg a kedvezményezettek körét, és történt-e olyan vagyonkezelői kötelezettségszegés, amely vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek – írta a Magyar Nemzet. Tényi István, beadványában, a hűtlen kezelés mellett az esetleges hivatali visszaélés gyanújának vizsgálatát is kérte, ha a hatóság ezt megalapozó adatokat talál.

Rendőrségre került Nagy Ervin támogatási ügye: feljelentést tettek a hárommilliárdos pénzosztási botrány miatt Fotó: Hatlaczki Balázs

A lap birtokába került beadványban a feljelentő a nyílt pályáztatás nélkül odaítélt kulturális támogatások körülményeinek kivizsgálását kezdeményezte a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál.

A portál arról írt, hogy Tényi István azért tett feljelentést, mert szerinte a nyilvánosságra került információk alapján indokolt megvizsgálni a támogatások odaítélésének, elosztásának, dokumentálásának és felhasználásának jogszerűségét, és azt is tisztázni szeretné a feljelentésével, hogy eleget tettek-e kötelezettségeiknek a közpénzek kezelésével megbízott döntéshozók, illetve okozhattak-e vagyoni hátrányt a központi költségvetésnek.

Tényi István, november 27-én kelt beadványában indítványozta, hogy a hatóság szerezze be a minisztérium támogatási döntésekkel kapcsolatos teljes dokumentációját szerezze be:

a kedvezményezettek listáját,

a szakmai bizottságok javaslatait,

támogatási szerződéseket

a kifizetési iratokat

A feljelentő a teljes támogatási keret tételes ellenőrzését is szükségesnek tartja, miután az államtitkár által nyilvánosan ismertetett támogatási tételek összege megközelítőleg 1,91 milliárd forint, a teljes keret pedig összesen közel hárommilliárd forintot tesz ki.

Tényi István arra a sajtóban megjelent nyilatkozatra is felhívta a figyelmet, amely szerint egyes kulturális szervezetekkel telefonon tudatták, hogy akár 15 millió forintos támogatásra is számíthatnak, az online igénylőlapot csak ezt követően kellett kitölteniük.

Tényi szerint annak lehetőségét is felveti, hogy egyes kedvezményezetteket és a nekik szánt összegeket már a hivatalos igénylési folyamat előtt meghatározták, ezért szeretné, hogy a rendőrség tisztázza azt is, hogy a pályázati dokumentumok valóban a döntések előkészítését szolgálták-e, vagy a korábban meghozott döntések utólagos adminisztratív alátámasztására használták azokat

– írta a Magyar Nemzet, amely arról is beszámolt, hogy a feljelentés alapja a lap cikksorozata lehet, amelyben többek között arról is írtak, hogy Nagy Ervin államtitkársága időszűkére hivatkozva nyílt pályáztatás nélkül döntött a támogatásokról, a megítélt összegek és a kedvezményezettek teljes listája azonban nem vált nyilvánossá.

Feuer Yvette, a Láthatáron Csoport művészeti vezetőjének esete is szerepel a beadványban: társulat egy, vélhetően adminisztratív hiba miatt kimaradt a támogatottak köréből, Nagy Ervin pedig privát üzenetben jelezte, hogy utánanéznek az ügynek.

Magyar Péter dönthet Nagy Ervinről?

Amint arról korábban írtunk, Nagy Ervin sorsáról személyesen Magyar Péter dönthet, azt követően, hogy a kultúráért felelős államtitkár bejelentette, hogy egy kulturális újrakezdés keretében közel 3 milliárd forint támogatást kapnak a színházi, tánc- és cirkuszművészeti szervezetek, még idén. Az államtitkár Facebook-bejegyzése után azonban kiderült: a szervezeteknek pályáznia sem kellett a milliókért. Az elmúlt egy hétben Nagy Ervin és a minisztérium nem adott tájékoztatást arról, hogy milyen szempontok alapján választották ki a nyerteseket és a támogatottak teljes listája sem került nyilvánosságra.