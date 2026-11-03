Nagy István: Beruházások nélkül nincs jövője a magyar mezőgazdaságnak

Nem egyszerűen egy támogatási keret kimerüléséről, hanem arról, hogy lesz-e lehetőségük a magyar gazdáknak a következő években beruházni, fejleszteni és versenyképesen termelni. Érdemes megvizsgálni a jelenlegi magyar agrárberuházási források helyzetét, a minisztériumban rendelkezésre álló beavatkozási lehetőségeket, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetésből fakadó hosszú távú kockázatokat. Egy alapvetést már most érdemes rögzíteni. Egy pályázati keret kimerülése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a teljes agrárfejlesztési forrásrendszer kimerült – emelte ki az Origónak Nagy István.

Nagy István korábbi agrárminiszter Fotó: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU

A korábbi agrárminiszter hozzátette:

Meg kell vizsgálni a még le nem kötött kereteket, a kötelezettségvállalásokat, a felszabaduló összegeket és az átcsoportosítás jogi lehetőségeit. Fontos az Európai Bizottság következő költségvetési ciklusra vonatkozó javaslata is mert a második pillér önállóságának megszűnési veszélye valós szakpolitikai kérdés.

Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 2026. október 15-i, 113/2026. számú közleménye három jelentős beruházási pályázat forráskimerülését jelentette be.

„Az Állattartó telepek fejlesztését, a terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek fejlesztését és a feldolgozóüzemek komplex fejlesztéséét. A közlemény szerint még a szakmailag megfelelő pályázatokat is el kell utasítani, ha nincs elegendő rendelkezésre álló forrás. Ez különösen súlyos probléma, mert a gazdálkodók beruházásai sokszor többéves előkészítést, engedélyezést, tervezést és jelentős saját pénzügyi ráfordítást igényelnek. A gazda számára nem vigasz, hogy a pályázata szakmailag kiváló volt, ha végül nem tudja megépíteni az istállóját, korszerűsíteni a szárítóját vagy fejleszteni a feldolgozóüzemét” - hangsúlyozta az agrárpolitikus, hozzátéve:

„A forrásátcsoportosítás lehetőségét is meg kell vizsgálni. A minisztérium helyesen hivatkozik arra, hogy fedezet nélkül nem lehet támogatási kötelezettséget vállalni. Ez azonban önmagában nem válasz arra, hogy megteremthető-e a szükséges fedezet a meglévő támogatási rendszer átalakításával. A KAP Stratégiai Terv módosítása, a források prioritások közötti átcsoportosítása, a felszabaduló összegek újra felhasználása és az esetleges hazai többletfinanszírozás mind vizsgálható lehetőség. Ezek természetesen nem korlátlan jogosítványok. Figyelembe kell venni az uniós rendeleteket, a már vállalt kötelezettségeket, a támogatási célokhoz kötött kereteket és az esetleg szükséges európai bizottsági jóváhagyást.”

A minisztériumtól ezért nem jogellenes támogatási döntéseket kell követelni, hanem egy részletes, nyilvános forrás-felülvizsgálatot és mentőprogramot.

– hívta fel a figyelmet Nagy István, aki szerint a következő uniós költségvetés még nagyobb kihívást jelent.

A 2026. október 26-án elfogadott tanácsi részleges tárgyalási álláspont szerint a KAP jelenlegi kétpilléres szerkezete helyett egységesebb finanszírozási rendszer jönne létre, amely a nemzeti és regionális partnerségi tervekhez kapcsolódna. A fő kockázatot az jelenti, hogy a jelenlegi második pillérhez hasonló, az önálló és kiszámítható beruházási finanszírozás jövője válik bizonytalanná. Ez a magyar mezőgazdaság számára stratégiai kockázatot jelent.

– fogalmazott.