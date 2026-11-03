Nagy István: Beruházások nélkül nincs jövője a magyar mezőgazdaságnak

Nem egyszerűen egy támogatási keret kimerüléséről, hanem arról, hogy lesz-e lehetőségük a magyar gazdáknak a következő években beruházni, fejleszteni és versenyképesen termelni. Érdemes megvizsgálni a jelenlegi magyar agrárberuházási források helyzetét, a minisztériumban rendelkezésre álló beavatkozási lehetőségeket, valamint a 2028–2034-es uniós költségvetésből fakadó hosszú távú kockázatokat. Egy alapvetést már most érdemes rögzíteni. Egy pályázati keret kimerülése nem feltétlenül jelenti azt, hogy a teljes agrárfejlesztési forrásrendszer kimerült – emelte ki az Origónak Nagy István.
A korábbi agrárminiszter hozzátette:
Meg kell vizsgálni a még le nem kötött kereteket, a kötelezettségvállalásokat, a felszabaduló összegeket és az átcsoportosítás jogi lehetőségeit. Fontos az Európai Bizottság következő költségvetési ciklusra vonatkozó javaslata is mert a második pillér önállóságának megszűnési veszélye valós szakpolitikai kérdés.
Nagy István arra is felhívta a figyelmet, hogy a KAP Nemzeti Irányító Hatóság 2026. október 15-i, 113/2026. számú közleménye három jelentős beruházási pályázat forráskimerülését jelentette be.
„Az Állattartó telepek fejlesztését, a terménytisztítók, tárolók, szárítók és vetőmagüzemek fejlesztését és a feldolgozóüzemek komplex fejlesztéséét. A közlemény szerint még a szakmailag megfelelő pályázatokat is el kell utasítani, ha nincs elegendő rendelkezésre álló forrás. Ez különösen súlyos probléma, mert a gazdálkodók beruházásai sokszor többéves előkészítést, engedélyezést, tervezést és jelentős saját pénzügyi ráfordítást igényelnek. A gazda számára nem vigasz, hogy a pályázata szakmailag kiváló volt, ha végül nem tudja megépíteni az istállóját, korszerűsíteni a szárítóját vagy fejleszteni a feldolgozóüzemét” - hangsúlyozta az agrárpolitikus, hozzátéve:
„A forrásátcsoportosítás lehetőségét is meg kell vizsgálni. A minisztérium helyesen hivatkozik arra, hogy fedezet nélkül nem lehet támogatási kötelezettséget vállalni. Ez azonban önmagában nem válasz arra, hogy megteremthető-e a szükséges fedezet a meglévő támogatási rendszer átalakításával. A KAP Stratégiai Terv módosítása, a források prioritások közötti átcsoportosítása, a felszabaduló összegek újra felhasználása és az esetleges hazai többletfinanszírozás mind vizsgálható lehetőség. Ezek természetesen nem korlátlan jogosítványok. Figyelembe kell venni az uniós rendeleteket, a már vállalt kötelezettségeket, a támogatási célokhoz kötött kereteket és az esetleg szükséges európai bizottsági jóváhagyást.”
A minisztériumtól ezért nem jogellenes támogatási döntéseket kell követelni, hanem egy részletes, nyilvános forrás-felülvizsgálatot és mentőprogramot.
– hívta fel a figyelmet Nagy István, aki szerint a következő uniós költségvetés még nagyobb kihívást jelent.
A 2026. október 26-án elfogadott tanácsi részleges tárgyalási álláspont szerint a KAP jelenlegi kétpilléres szerkezete helyett egységesebb finanszírozási rendszer jönne létre, amely a nemzeti és regionális partnerségi tervekhez kapcsolódna. A fő kockázatot az jelenti, hogy a jelenlegi második pillérhez hasonló, az önálló és kiszámítható beruházási finanszírozás jövője válik bizonytalanná. Ez a magyar mezőgazdaság számára stratégiai kockázatot jelent.
– fogalmazott.
Nagy István úgy véli, a minisztériumnak készítenie kellene egy forrásleltárt, hogy pontosan mennyi a lekötött, a kifizetett és a még átcsoportosítható agrárfejlesztési forrás, megfelelő, de forráshiány miatt elutasított pályázatokat pedig fel kellene mérni, hogy hány gazdát, mekkora beruházási értéket és hány munkahelyet érint a kialakult helyzet.
A KAP Stratégiai Terv módosítási lehetőségeit is meg kell vizsgálni. Hogyan lehetne további forrásokat biztosítani a legfontosabb beruházási célokra? Átmeneti beruházásfinanszírozási programot indítani, különös tekintettel az állattartásra, az élelmiszer-feldolgozásra és a kisebb gazdaságokra.
– emelte ki, hangsúlyozva: „Az innováció, a digitalizáció, a termelékenység növelése és a generációváltás mind beruházást igényelnek. Nem lehet egyszerre versenyképességet követelni a gazdáktól és bizonytalanná tenni a fejlesztéseik finanszírozását. A forráskimerülés pénzügyi tény lehet, de a gazdák fejlesztési lehetőségeinek elvesztése nem válhat automatikusan agrárpolitikai döntéssé. A magyar mezőgazdaság előtt ugyanis egyszerre áll több kihívás. Az állattartó telepek korszerűsítése, a feldolgozottság növelése, az öntözés fejlesztése, az energiahatékonyság javítása és a generációváltás. Ezek beruházások nélkül nem teljesíthetők.”
Nagy István kiemelte: „A magyar gazdák nem könyöradományt kérnek. Fejleszteni, beruházni, termelni és munkahelyeket teremteni akarnak. Ha az agrárpolitika innovációt, modernizációt és versenyképességet vár el tőlük, akkor kötelessége megvizsgálni és megteremteni az ehhez szükséges pénzügyi feltételeket. A forráskimerülés bejelentése nem lehet az agrárpolitikai gondolkodás vége. Éppen ellenkezőleg, itt kell kezdődnie a felelős megoldáskeresésnek. A magyar mezőgazdaság jövőjét nem lehet a következő költségvetési ciklus bizonytalan ígéreteire bízni.”