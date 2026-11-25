A tények makacs dolgok – fogalmazott Nagy István az Origónak, reagálva Magyar Péter parlamenti beszédének agrárpolitikai állításaira. A korábbi agrárminiszter szerint a kormányfő több olyan intézkedést is újdonságként mutatott be, amelyekre már az előző kormány idején is volt példa.
Már tavaly is kaptak kárenyhítési előleget a gazdák
Magyar Péter az Országgyűlésben azt állította, hogy Magyarországon korábban még nem volt példa arra, hogy a gazdák a káresemény évében kárenyhítési előleghez jussanak. Nagy István azonban emlékeztetett arra, hogy a 197/2025. (VII. 8.) kormányrendelet már tavaly nyáron lehetővé tette a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára a hektáronként százezer forintos kárenyhítési előleg igénylését és még ugyanabban az évben történő folyósítását.
A korábbi agrárminiszter a vízvisszatartással kapcsolatos kijelentéseket is vitatta. Mint felidézte, a „Vizet a tájba!” program már 2025 februárjában elindult, a vízügyi szakemberek és a gazdák együttműködésével pedig megkezdődtek a tényleges vízkivezetések.
Nagy István a program eredményeit számokkal is alátámasztotta:
- 2025. szeptember 19-ig 883 gazdálkodói felajánlás keretében 24 996 hektárnyi területet ajánlottak fel vízvisszatartási célokra;
- 2026. február közepéig 76 területen, 4100 hektáron 14,37 millió köbméter vizet helyeztek ki;
- a medrekben megtartott víz mennyisége meghaladta a 203 millió köbmétert;
- a holtágakban és tározókban több mint 156 millió köbméter vizet tartottak meg;
- a duzzasztók bögéiben 689,5 millió köbméter vizet tároltak el;
- a vízpótlásba bevont többletcsatorna-szakaszok hossza elérte a 848 kilométert;
- a vízrendszer fejlesztésével növelt hatásterület meghaladta a 114 ezer hektárt.
Az előző kormány emellett 65,8 milliárd forintos keretösszeggel hirdetett öntözésfejlesztési pályázatokat, valamint mintegy tízmilliárd forint értékben átvállalta a gazdák öntözési költségeit.
Nagy István szerint a korábbi eredményeket letagadni etikátlan
A volt agrárminiszter arra is rámutatott, hogy míg 2022-ben másfél millió hektárt érintett az aszály, addig 2025 nyarán ez a terület félmillió hektárra csökkent. Nagy István ezt a kormány, a vízügyi szakemberek és a gazdák együttműködésének tulajdonította. Szerinte azonban idén tavasszal nem folytatták megfelelően a korábban megkezdett munkálatokat.
Az aszály elleni küzdelem nem lehet pártpolitikai verseny!”
– hangsúlyozta a korábbi tárcavezető, hozzátéve, hogy minden olyan új intézkedésnek örül, amely a magyar gazdákat segíti, a jelenlegi eredményeket azonban nem szabad úgy bemutatni, mintha korábban semmi sem történt volna.
A korábbi eredményeket lehet és kell is továbbfejleszteni. De letagadni etikátlan!”
– fogalmazott Nagy István, aki szerint a magyar mezőgazdaság jövőjét nem a múlt átírása, hanem a következetes, szakmailag megalapozott munka szolgálja.