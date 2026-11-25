A tények makacs dolgok – fogalmazott Nagy István az Origónak, reagálva Magyar Péter parlamenti beszédének agrárpolitikai állításaira. A korábbi agrárminiszter szerint a kormányfő több olyan intézkedést is újdonságként mutatott be, amelyekre már az előző kormány idején is volt példa.

Nagy István szerint a magyar gazdákért végzett munka nem 2026 őszén kezdődött, ezért az eredmények letagadása etikátlan lenne (Fotó: Facebook)

Már tavaly is kaptak kárenyhítési előleget a gazdák

Magyar Péter az Országgyűlésben azt állította, hogy Magyarországon korábban még nem volt példa arra, hogy a gazdák a káresemény évében kárenyhítési előleghez jussanak. Nagy István azonban emlékeztetett arra, hogy a 197/2025. (VII. 8.) kormányrendelet már tavaly nyáron lehetővé tette a fagykárt szenvedett szőlő- és gyümölcstermelők számára a hektáronként százezer forintos kárenyhítési előleg igénylését és még ugyanabban az évben történő folyósítását.

A korábbi agrárminiszter a vízvisszatartással kapcsolatos kijelentéseket is vitatta. Mint felidézte, a „Vizet a tájba!” program már 2025 februárjában elindult, a vízügyi szakemberek és a gazdák együttműködésével pedig megkezdődtek a tényleges vízkivezetések.

Nagy István a program eredményeit számokkal is alátámasztotta:

2025. szeptember 19-ig 883 gazdálkodói felajánlás keretében 24 996 hektárnyi területet ajánlottak fel vízvisszatartási célokra;

2026. február közepéig 76 területen, 4100 hektáron 14,37 millió köbméter vizet helyeztek ki;

a medrekben megtartott víz mennyisége meghaladta a 203 millió köbmétert;

a holtágakban és tározókban több mint 156 millió köbméter vizet tartottak meg;

a duzzasztók bögéiben 689,5 millió köbméter vizet tároltak el;

a vízpótlásba bevont többletcsatorna-szakaszok hossza elérte a 848 kilométert;

a vízrendszer fejlesztésével növelt hatásterület meghaladta a 114 ezer hektárt.