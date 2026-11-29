Magyar Péter a november 24-i, Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalását követően jelentette be az ukrán kukoricára vonatkozó importtilalom feloldását. Nagy István az Origónak hangsúlyozta, hogy az intézkedés nemcsak a növénytermesztőket, hanem az állattenyésztőket, a takarmánygyártókat és az élelmiszeripart is érinti. Mint rámutatott, miközben az import az állattenyésztők számára olcsóbb takarmányt jelenthet, a magyar kukoricatermesztőknek további jövedelemveszteséget okozhat.
Már a bejelentés is hátrányos helyzetbe hozhatja a magyar gazdákat
A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének aktuális becslése szerint kétmillió tonna kukorica hiányzik a hazai ellátásból. Nagy István ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ukrán kukorica megjelenése számos kedvezőtlen következménnyel járhat:
- megállíthatja a hazai kukorica árának emelkedését, illetve árcsökkenést idézhet elő;
- ronthatja a készletekkel rendelkező magyar gazdák alkupozícióját;
- tovább csökkentheti a kukoricatermesztés jövedelmezőségét;
- visszafoghatja a 2027-es vetési hajlandóságot;
- kedvezőtlenül befolyásolhatja a gazdálkodók beruházási és finanszírozási lehetőségeit.
A volt tárcavezető szerint már maga a bejelentés is arra ösztönözheti a kereskedőket, hogy a várható ukrán import miatt kivárjanak a hazai kukorica felvásárlásával.
Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázatokra is felhívta a figyelmet, külön kiemelve a növényvédőszer-maradványok, a GMO-szabályok, a mikotoxinok, valamint a származás és a nyomon követhetőség ellenőrzésének fontosságát.
A korábbi ukrán gabonaimporttal kapcsolatos aggályokat nem lehet pusztán egy politikai megállapodással eloszlatni”
– fogalmazott Nagy István.
Szigorú feltételekhez kellene kötni az ukrán kukorica behozatalát
Az importtilalom feloldásának egyelőre nincs meghatározott hatálybalépési időpontja. Nagy István emlékeztetett arra, hogy a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke októberben még azt szorgalmazta, hogy legkorábban 2027 tavaszán tárgyaljanak a korlátozás megszüntetéséről, amikorra a magyar készletek jelentősen megfogyatkoznak.
A volt agrárminiszter szerint az import engedélyezését pontos országos készletfelmérésnek kellene megelőznie, a behozatalt pedig mennyiségi és időbeli korlátokhoz kellene kötni.
Nélkülözhetetlennek nevezte a szigorú hatósági ellenőrzést, a dokumentált mintavételt és a laboratóriumi vizsgálatokat, valamint egy olyan piaci vészfék bevezetését, amely szükség esetén lehetővé tenné az import felfüggesztését.
Emellett célzott válságkezelő támogatásokat sürgetett az aszálykárosult növénytermesztők és a veszteséges állattenyésztők számára egyaránt.
Brüsszeli háttéralkuk állhatnak a döntés mögött Nagy István szerint
A volt agrárminiszter felidézte, hogy az Orbán-kormány 2023 áprilisában vezette be az egyes ukrán mezőgazdasági termékek behozatali tilalmát. Az erről szóló rendelet 2026. május 14-én, a veszélyhelyzet megszűnésével hatályát vesztette.
A mostani bejelentés végrehajtásához a Tisza-kormánynak a saját, május 22-én megalkotott kormányrendeletét kell módosítania, vagy megfelelő kivételszabályt kell alkotnia. Nagy István hangsúlyozta, hogy ehhez nem lenne szükség valamennyi ukrán mezőgazdasági termék behozatali tilalmának feloldására.
A volt agrárminiszter ugyanakkor attól tart, hogy brüsszeli háttéralkuk következtében végül a teljes importtilalmat megszüntetik. Feltételezése szerint akár az uniós források felszabadításának egyik feltétele is lehet a magyar piac megnyitása.
Ki kell mondani, ez végzetes hatással lenne a magyar gabonatermesztésre. A Brüsszelnek való megfelelés oltárán nem szabad feláldozni a magyar gazdákat!”
– zárta gondolatait Nagy István.