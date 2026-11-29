Magyar Péter a november 24-i, Volodimir Zelenszkijjel folytatott tárgyalását követően jelentette be az ukrán kukoricára vonatkozó importtilalom feloldását. Nagy István az Origónak hangsúlyozta, hogy az intézkedés nemcsak a növénytermesztőket, hanem az állattenyésztőket, a takarmánygyártókat és az élelmiszeripart is érinti. Mint rámutatott, miközben az import az állattenyésztők számára olcsóbb takarmányt jelenthet, a magyar kukoricatermesztőknek további jövedelemveszteséget okozhat.

Nagy István szerint az ukrán kukorica importjának hátterében brüsszeli alkuk állnak (Fotó: Facebook)

Már a bejelentés is hátrányos helyzetbe hozhatja a magyar gazdákat

A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének aktuális becslése szerint kétmillió tonna kukorica hiányzik a hazai ellátásból. Nagy István ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ukrán kukorica megjelenése számos kedvezőtlen következménnyel járhat:

megállíthatja a hazai kukorica árának emelkedését, illetve árcsökkenést idézhet elő;

ronthatja a készletekkel rendelkező magyar gazdák alkupozícióját;

tovább csökkentheti a kukoricatermesztés jövedelmezőségét;

visszafoghatja a 2027-es vetési hajlandóságot;

kedvezőtlenül befolyásolhatja a gazdálkodók beruházási és finanszírozási lehetőségeit.

A volt tárcavezető szerint már maga a bejelentés is arra ösztönözheti a kereskedőket, hogy a várható ukrán import miatt kivárjanak a hazai kukorica felvásárlásával.

Az élelmiszer- és takarmánybiztonsági kockázatokra is felhívta a figyelmet, külön kiemelve a növényvédőszer-maradványok, a GMO-szabályok, a mikotoxinok, valamint a származás és a nyomon követhetőség ellenőrzésének fontosságát.

A korábbi ukrán gabonaimporttal kapcsolatos aggályokat nem lehet pusztán egy politikai megállapodással eloszlatni”

– fogalmazott Nagy István.