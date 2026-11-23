Polner Gergely, a második Orbán-kormány idején a 2011-es magyar uniós elnökség egyik szóvivője, de a londoni City-ben és európai uniós ügyekben is járatos üzleti tanácsadó a Magyar-kormány jelöltje a londoni nagyköveti posztra — értesült a Magyar Nemzet két, egymástól független diplomáciai forrásból. A lap úgy tudja, ő az a személy, akiről Orbán Anita külügyminiszter a hó elején egy interjúban azt mondta: "A londoni nagykövetjelöltet már meg is hallgatták [értsd: az Országgyűlés külügyi bizottsága — a szerk.], az ő esetében is a befogadónyilatkozatot – az agrément-t – már megkértük. A diplomáciai szabályoknak megfelelően a nevét nem mondanám meg, míg nem érkezik meg a brit fél beleegyezése." A jelenlegi nagykövet, Kumin Ferenc a Magyar Nemzet szerint a Külügyminisztérium főosztályvezetője lesz.

Orbán Anita külügyminiszter az Orbán-kormány egyik volt szóvivőjét (Polner Gergely) jelölte londoni nagykövetnek

Fotó: Hatlaczki Balazs / MW

Az Orbán-kormány volt szóvivői, Polner Gergely és Hajdu Márton egymást közt

Polner Gergely jogász végzettségű szakember pályafutása jelentős részét európai intézményi és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozva töltötte. 2005-től az Európai Parlament munkatársa volt, 2010-ben pedig az intézmény londoni tájékoztatási irodájának közönségkapcsolati vezetőjeként dolgozott – írja róla a Magyar Nemzet. A British Bankers’ Association uniós ügyekért felelős vezetőjeként a brit pénzügyi szektor és az európai intézmények kapcsolattartását koordinálta. 2011-ben a soros magyar EU-elnökség egyik szóvivője volt Brüsszelben Hajdu Mártonnal együtt, aki ma az Országgyűlés külügyi bizottságának tiszás elnöke. Hajdu Márton tehát saját volt kollégáját hallgatta meg nagykövetjelöltként a parlament illetékes szakbizottságában.

Hajdu Márton Orbán Anitával Washingtonban

Fotó: Facebook

Sok helyen még mindig nincs nagykövet

A Magyar Nemzet felhívja a figyelmet arra is: Washingtonban, Moszkvában, Kijevben és Párizsban nincs még a felmetettek helyett új nagykövete a Tisza-kormánynak, pedig rengeteg lenne a teendő.

