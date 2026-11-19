A Világgazdaságnak a NAV sajtóosztálya megerősítette, hogy Lakos Lambert Istvánt felmentették informatikai elnökhelyettesi munkaköréből. A hivatal személyiségi jogi és adatvédelmi okokra hivatkozva további információt nem adott.

Változás történt a NAV-nál.

Több kérdésre sem válaszolt a NAV

Az adóhatóság nem közölte, mi indokolta Lakos Lambert István felmentését, ki hozta meg a döntést, illetve ki veheti át az informatikai elnökhelyettes feladatait. Távozásáról elsőként Ruszin Zsolt számolt be a Facebook-oldalán.

A mostani döntés egy újabb személyi változás a NAV vezetésében. Október közepén Szalavics Mariann erőforrás-gazdálkodási elnökhelyettest mentették fel, szeptember 30-án pedig Tamásné Czinege Csilla távozott az adószakmai elnökhelyettesi munkakörből.

Az új kormányzati ciklus kezdete óta a bűnügyi területen is több vezetőváltás történt. A NAV élére szeptember 1-jei hatállyal Rózsáné Sádt Mónikát nevezte ki Kármán András pénzügyminiszter.