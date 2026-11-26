A NAV felkészült az újfajta, politikai tisztségviselőket és hozzátartozóikat érintő vagyonosodási eljárásokra. Az egyedi kockázatelemzések az elkövetkező 30 napban megkezdődnek. A hivatal az érintettek vagyongyarapodása alapján azt vizsgálja, hogy felmerül-e adókötelezettség elmulasztására, bűncselekményre utaló kockázat.

A NAV bejelentette: m a hatályba lépett a vagyonosodási eljárásról szóló törvény / Fotó: NAV

A NAV bejelentette: m a hatályba lépett a vagyonosodási eljárásról szóló törvény

A közvagyon védelmét és a közbizalom helyreállítását szolgáló egyes intézkedésekről és az ezekhez szükséges törvények módosításáról szóló 2026. évi LXXIV. törvény november 25-én jelent meg a Magyar Közlönyben; a legfontosabb rendelkezései ma már hatályba is léptek.

Az újfajta vagyonosodási eljárás érintettjei a politikai tisztségviselők, vagyis az országgyűlési és európai parlamenti képviselők, a miniszterelnök, a miniszterek, az államtitkárok, a közigazgatási államtitkárok, a kormány- és miniszteri biztosok, valamint hozzátartozóik.

Az érintetteknél hamarosan indulnak az egyedi kockázatelemzések, ahol a NAV a saját és más hatóságok rendelkezésére álló információkat, nóvumként az érintett vagyonnyilatkozatát, illetve a tranzakciószintű banki és egyéb pénzügyi adatait is felhasználja. Ez alapján dönt arról, hogy szükséges-e adóellenőrzés vagy bűncselekmény gyanúja esetén még annál is szigorúbb fellépés.

Az egyedi kockázatelemzések 30 napon belül megkezdődnek azon politikai tisztségviselőknél, akiknek megbízatása az elmúlt 5 évben szűnt meg. A hivatalban lévő tisztviselők esetében az elemzést a jogviszony fennállása második évének utolsó napjától számított harminc napon belül kezdi meg az adóhivatal. A NAV az egyedi kockázatelemzési eljárást 60 nap alatt folytatja le.

A törvény fontos eleme az átláthatóság és a nyomonkövethetőség biztosítása. Ennek megfelelően a NAV a honlapján havonta közzéteszi a vizsgálatok eredményét: az elvégzett egyedi kockázatelemzések, az azok alapján indított adóellenőrzések, a bűncselekmény gyanúja miatt tett értesítések és feljelentések darabszámát, valamint a bűncselekmények megnevezését. Elsőként február 10-én hozza nyilvánosságra ezeket az adatokat a hivatal.