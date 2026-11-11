„Bilincs, bilincs, rács, rács” – Magyar Péter még mindig a német nyelvtudása miatt kapott kritikákon háborog

„Szerintetek a maffiában ki tudják mondani akcentus nélkül németül, hogy bilincs, bilincs, rács, rács?” – írta szerda reggel közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter feltételezhetően nem tudja túl tenni magát a hétfőn tartott berlini beszéde után kapott gúnyos kritikákon.

Magyar Péter feltételezhetően nem tudja túl tenni magát a hétfőn tartott berlini beszéde után kapott gúnyos kritikákon (Fotó: Mirkó István)

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter hétfőn, a napirend előtti felszólalások után útnak indult Berlinbe, ahol 20 órától egy úgynevezett Európa-beszédet tartott németül a Kondrad Adenauer Alapítvány vendégeként. Aki meghallgatta a beszédet, hamar feltűnhetett, a magyar miniszterelnök német nyelvtudása nem feltétlen üti meg a középfokot.

Magyar Péter német nyelvtudásán derült a fél internet

Szövegét olvasva jól érezhetően próbált figyelni a helyes kiejtésre, amihez erős artikulálást használt: a stilisztikai összkép végül egy erősen magyaros kiejtésű, darabos beszéd lett. Deák Dániel politikai elemző a szereplést úgy kommentálta, „Magyar Péter Berlinben bemutatta: amikor a kettesért küzdesz a német nyelvvizsgán!”

Érdemes megjegyezni, Magyar Péter rendre szeret gúnyolódni Deutsch Tamás fideszes politikus angol nyelvtudásán, azonban most úgy tűnt visszanyalt a fagyi. A Fidesz európai parlamenti képviselője nem is hagyta szó nélkül a miniszterelnök beszédét, Facebook-videójában úgy reagált: „Karma is a bitch!

That’s it.”

Deutsch Tamás videója után miniszterelnök nem bírta ki, már kedd este is reagált. Mint írta, a semmilyen idegen nyelven nem beszélő megmondóemberek kritizálták az akcentusát. Állította, szerencsére a német házigazdák értékelték, hogy az ünnepükön az anyanyelvükön beszélte. „Und es ist gut so” – tette hozzá.