A Kecskeméti Járásbíróság elrendelte egy "választókerületi munkatárs" letartóztatását, akit különösen nagy vagyoni hátrányt okozva bűnszövetségben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalással gyanúsít a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) közösségépítő programjával összefüggésben – tájékoztatta az MTI-t a főügyészség csoportvezető ügyésze pénteken. Azt nem közölték, melyik párt munkatársáról van szó.

Döntött a bíróság, egy választókerületi munkatársat letartóztattak az NKA-ügyben

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Bodó Marian arról számolt be: a nyomozási bíró az ügyészségi indítvánnyal megegyezően a szökés és elrejtőzés, illetve, az eljárás jogellenes befolyásolásának és a bűnismétlés veszélye miatt rendelte el a gyanúsított letartóztatását.

Az MTI-hez eljuttatott közleményben azt írták, hogy a főügyészség – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal közreműködése mellett – az NKA közösségépítő programjával összefüggésben folytatott nyomozásban szerdán több helyszínen kutatást és lefoglalást tartott egy Pest megyei választókerületet érintően. Az ügyészség ennek során három embert előállított, majd őket – köztük egy választókerületi munkatársat – költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként kihallgatta.

A gyanú szerint a választókerületi munkatárs helyi szinten maga választotta ki, mely szervezetek kérjenek támogatást és mekkora összeget. A gyanúsított a szervezetek nevében benyújtotta a kérelmeket, a több tízmillió forintos támogatást pedig a jóváhagyott céltól eltérően használták fel, és arról valótlan tartalommal számoltak el.

A Nemzeti Kulturális Alap ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt folyik nyomozás. A gyanú szerint az NKA döntéshozó testülete 2024 decemberétől jogellenesen határozott 1079 pályázati támogatásról 17 milliárd forintot meghaladó összegben, és ezzel ugyanekkora vagyoni hátrányt okozott.

A 2025 második fél évében meghirdetett egyedi pályázati lehetőségre beadott kérelmeket érdemi elbírálás nélkül fogadták el és fizették ki, és így az alap által kezelt vagyont a 2026-os választások kampányköltségeinek fedezésére és a kérelmezők személyes céljaira fordították