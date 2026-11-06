Átalakítják az NMHH-t, a teljes médiapiacot is átvilágítják

Megkezdődött a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) szervezeti kapacitásainak felmérése, az új struktúra a jövő év elejére állhat fel – közölte Polyák Gábor elnök az MTI-nek adott interjújában. Megjegyezte: az NMHH szervezeti rendjének meghatározása elnöki hatáskör, és már folynak a vezetőkkel azok a beszélgetések, amelyek eredményeként kialakulhat az új struktúra. – Nem szeretném ezt tavasznál tovább húzni – fogalmazott, egy dinamikus és a jelenlegi szakmai feladatokhoz jól igazodó szervezet kialakítását nevezve célnak.
Elmondása szerint posztja elfoglalásakor azzal szembesült, hogy vannak a hatóságnak „nagyon régen becsontosodott egységei”, és olyanok is, „amelyek az elmúlt öt évben jelentek meg a szervezetben, és nem teljesen világos, hogyan illeszkednek a működésbe”. Megemlítette, hogy utóbbi ok miatt november elején felszámoltak két igazgatóságot. Polyák Gábor a szervezet leendő méretéről kérdésre válaszolva megemlítette: vannak mellőzhető kapacitások, ugyanakkor számos terület – például az európai médiaszabadság– törvénnyel kapcsolatos teendők némelyike – „valójában nincsen ellátva”.
Polyák Gábor átlátható döntéseket ígér
A hírközlés-felügyeletben mindig jelen volt egy jóval sokrétűbb tudás, míg a médiaigazgatásban valahogy jogásztúlsúly alakult ki, miközben ezeket a megoldásokat médiakutatóknak és közgazdászoknak kell összerakniuk – hozott egy példát Polyák Gábor. Az NMHH elnöke
az átalakítandó területek között említette a digitális gyermekvédelmet, kijelentve, a témát a sérülékeny korosztályok védelmével és a médiaműveltség terjesztésével egyesítve kívánja hangsúlyos területként kezelni.
A hatóság nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséről szólva úgy nyilatkozott: míg a hírközlésben nemzetközi szinten az elmúlt 16 év során mindvégig komolyan vették és partnerként kezelték a magyar hatóságot, a média területén „abszolút kispadon voltunk”.
A médiaszabályozás nagy kérdései ma már európai szinten dőlnek el. Ha ott nem jutunk kellő hangerővel szóhoz, az a magyar médiafogyasztóknak, médiaszereplőknek, médiavállalatoknak lesz rossz
– vélekedett Polyák Gábor.
Az eljárásaik nyilvánosságára vonatkozó kérdésre az elnök úgy felelt: nem tervezik, hogy egyenes adásban közvetítik a médiatanács üléseit, azok szó szerinti jegyzőkönyveit és az indoklással ellátott határozatokat azonban már publikálják. Emellett arra törekszenek, hogy döntéseik átláthatóak és médiajogi ismeretek nélkül is értelmezhetőek legyenek.
Átvilágítja a médiapiacot az NMHH
Polyák Gábor azt is mondta: a magyarországi médiapiac és a kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a hatóság. Szinte minden rendelkezésre áll házon belül ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák – mondta, kiemelve: megalapozott és strukturált adatokra van szükség, hogy előremutató döntéseket hozhassanak. Jelezte, fel kívánják tárni, hogy egy-egy szereplő rendelkezik- e olyan piaci erőfölénnyel, amivel „adott esetben vissza is él”, és ha vannak ilyenek, akár a médiahatóságnak, akár a versenyhivatalnak lépéseket kell tennie az ügyben.
Hangsúlyozta: a tágabb értelemben vett médiapiacot tekintik át, így nem egyenként vizsgálják például a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) médiumainak működését, hanem összességükben, a csoport – a magyarországi piacon kiugrónak számító – nyomdaipari kapacitásaival együtt elemzik azt. Példaként említette, hogy a 4iG műsorterjesztési piacon játszott „abszolút vezető szerepét”, vagy a műsorgyártásba áramló közpénzek hatását is vizsgálni fogják. Köztudott, melyek azok a szereplők, amelyek nem elsősorban gazdasági döntések eredményeként kerültek abba a helyzetbe, amelyben vannak – fogalmazott Polyák Gábor.
Pótolni való feladatok
A „kötelezően bepótlandó feladatok” példájaként annak az egy évvel ezelőtti tranzakciónak az áttekintését említette, amelynek során az egykori Ringier-portfóliót felvásárolta az Indamedia. A médiatanács nem vizsgálta az ügylet hatásait, holott ez az akkor már hatályba lépett európai médiaszabadság– törvény alapján kötelessége lett volna. Az NMHH elnöke azt mondta, zajlik a magyarországi piac sajátosságait figyelembe vevő vizsgálati módszertan előkészítése, ám megalapozott döntést csak szerteágazó adatsorok alapján hozhat a testület, így például szükségük lesz egy olyan mélységű kutatásra a magyar média– és hírfogyasztásról, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Polyák Gábor hangsúlyozta azt is:
kiemelt feladatnak tekintik a magyarországi médiapiac áttekintése során a mesterséges intelligencia szerepének és hatásának vizsgálatát, ahogy annak értékelését is, hogy a megjelenő újabb terjesztési platformok miként befolyásolják a magyar nyelvű tartalmak eljutását a közönséghez.
– Hosszú távon ez határozza meg a teljes magyar média sorsát – fogalmazott az elnök, megjegyezve: a médiatanács törvényben rögzített joga, hogy javaslatot tegyen a szabályozás átalakítására a jogalkotónak, illetve véleményezze a felmerült javaslatokat, a médiapolitika meghatározása azonban nem a hatóság, hanem a kormány dolga.