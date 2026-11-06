Átalakítják az NMHH-t, a teljes médiapiacot is átvilágítják

Az eljárásaik nyilvánosságára vonatkozó kérdésre az elnök úgy felelt: nem tervezik, hogy egyenes adásban közvetítik a médiatanács üléseit, azok szó szerinti jegyzőkönyveit és az indoklással ellátott határozatokat azonban már publikálják. Emellett arra törekszenek, hogy döntéseik átláthatóak és médiajogi ismeretek nélkül is értelmezhetőek legyenek.

Átvilágítja a médiapiacot az NMHH

Polyák Gábor azt is mondta: a magyarországi médiapiac és a kapcsolódó piacok teljes körű vizsgálatába kezd a hatóság. Szinte minden rendelkezésre áll házon belül ahhoz, hogy ezt a vizsgálatot lefolytassák – mondta, kiemelve: megalapozott és strukturált adatokra van szükség, hogy előremutató döntéseket hozhassanak. Jelezte, fel kívánják tárni, hogy egy-egy szereplő rendelkezik- e olyan piaci erőfölénnyel, amivel „adott esetben vissza is él”, és ha vannak ilyenek, akár a médiahatóságnak, akár a versenyhivatalnak lépéseket kell tennie az ügyben.

Hangsúlyozta: a tágabb értelemben vett médiapiacot tekintik át, így nem egyenként vizsgálják például a Közép-Európai Sajtó és Média Alapítvány (KESMA) médiumainak működését, hanem összességükben, a csoport – a magyarországi piacon kiugrónak számító – nyomdaipari kapacitásaival együtt elemzik azt. Példaként említette, hogy a 4iG műsorterjesztési piacon játszott „abszolút vezető szerepét”, vagy a műsorgyártásba áramló közpénzek hatását is vizsgálni fogják. Köztudott, melyek azok a szereplők, amelyek nem elsősorban gazdasági döntések eredményeként kerültek abba a helyzetbe, amelyben vannak – fogalmazott Polyák Gábor.

Pótolni való feladatok

A „kötelezően bepótlandó feladatok” példájaként annak az egy évvel ezelőtti tranzakciónak az áttekintését említette, amelynek során az egykori Ringier-portfóliót felvásárolta az Indamedia. A médiatanács nem vizsgálta az ügylet hatásait, holott ez az akkor már hatályba lépett európai médiaszabadság– törvény alapján kötelessége lett volna. Az NMHH elnöke azt mondta, zajlik a magyarországi piac sajátosságait figyelembe vevő vizsgálati módszertan előkészítése, ám megalapozott döntést csak szerteágazó adatsorok alapján hozhat a testület, így például szükségük lesz egy olyan mélységű kutatásra a magyar média– és hírfogyasztásról, ami jelenleg nem áll rendelkezésre. Polyák Gábor hangsúlyozta azt is:

kiemelt feladatnak tekintik a magyarországi médiapiac áttekintése során a mesterséges intelligencia szerepének és hatásának vizsgálatát, ahogy annak értékelését is, hogy a megjelenő újabb terjesztési platformok miként befolyásolják a magyar nyelvű tartalmak eljutását a közönséghez.

– Hosszú távon ez határozza meg a teljes magyar média sorsát – fogalmazott az elnök, megjegyezve: a médiatanács törvényben rögzített joga, hogy javaslatot tegyen a szabályozás átalakítására a jogalkotónak, illetve véleményezze a felmerült javaslatokat, a médiapolitika meghatározása azonban nem a hatóság, hanem a kormány dolga.