Origo-exkluzív: NoÁrnak is üzent Vidnyánszky Attila

A Nemzeti Színház vezérigazgatója a Négyszemközt Andor Évával című podcastban leszögezte: nem foglalkoztatja az, hogy mit állít róla NoÁr. Andor Éva felidézte, hogy Molnár Áron csúnyább megfogalmazásban azt állította, a színigazgató meg van ijedve, majd megkérdezte tőle, hogy valóban fél-e. Az Origónak adott exkluzív interjúban Vidnyánszky Attila ironikusan úgy reagált, hogy ez bizonyára látszik rajta, majd megjegyezte, hogy már fél éve keresik rajta a fogást.
NoÁr figyelmébe: egy forint sem ment jobbra vagy balra
Én tudom, hogy tisztességesen dolgoztunk, én tudom, hogy egy forintot nem raktunk se jobbra, se balra. Mindent belepakoltunk. Én tudom, hogy mit hoztunk létre az elmúlt 16 évben.
– fogalmazott a Nemzeti Színház vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ellenlábasai is tudják ezt, mert nem akarják már megszüntetni, sem a Déryné Programot sem a Lázár Ervin Programot, sőt át akarják venni, amivel elismerik, hogy ez az elmúlt 30 év legjelentősebb gondolata a színházi szakmában, és ők maguk semmi hasonlót nem tudnak felmutatni.
Vidnyánszky Attila szerint a bírálói gyorsan elfelejtették azt is, hogy Európa többségével ellentétben Magyarországon, az Orbán-kormány a színházaktól a Covid idején sem vont el pénzt, pedig egy évig nem játszottak, és ehhez, valamint a különböző segédprogramokhoz nekik is közük volt.
Az előző kormány magasra tette a lécet a Tiszának, amely a kampányban kánaánt ígért
Kitért arra is, hogy
az előző kormányzattal elfogadtatták az elvet, miszerint évente egy színháznak meg kell újulnia.
Megjegyezte, jó lenne, ha a miniszter most is azt mondaná, hogy évente belefér egy-egy teátrum rekonstrukciója. Kiemelte, hogy a Déryné programmal párhuzamosan több mint 1200 művelődési ház, valamint számos kulturális intézmény újult meg.
A Fidesz alatt minden pénzt elloptak – ez volt a narratíva. És mégis ennyi mindent sikerült megcsinálni. Most, hogy nem fognak ellopni, most egyszerűen ömlesztve lesz a kultúrára pénz. Ezt várom.
– jegyezte meg Vidnyánszky Attila. A Nemzeti Színház vezérigazgatója szerint azonban a helyzet most az, hogy ilyenkor már általában ismerni szokták a következő év főbb számait, azonban egyelőre semmit sem tudnak. Majd némi iróniával úgy fogalmazott: nem tudja még, mi lesz a következő évben, de ha a kormány és támogatóik logikájából indul ki, akkor az érkező európai pénzek miatt kánaán várható a kultúra területén.
NoÁr folyamatosan provokálja Vidnyánszkyt
Vidnyánszky Attila és Molnár Áron színész, aktivista, a NoÁr Mozgalom alapítója azután kezdett éles üzenetváltásba, hogy augusztus közepén sajtóhírek keltek szárnyra arról, hogy Vidnyánszky Attilát felmentik a Nemzeti Színház éléről. Az igazgató ezt követően szerepelt az ATV-ben, ahol kritikusan beszélt az őt és színházát is folyamatosan támadó Molnár Áronról. NoÁr másnap megvárta Vidnyánszkyt a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumnál és megkérdezve tőle, hogy jól alszik-e a szerinte terjesztett valótlan állítások után. Vidnyánszky úgy fogalmazott a találkozóval kapcsolatban, hogy „nem emlékszem, mikor tegeződtem le Molnár Áronnal, nem vagyunk egy súlycsoportban”. A színész a közösségi oldalán „a kultúra Don Corleone-jának” nevezte Vidnyánszky Attilát, kritizálta a Nemzeti Színházban és a kulturális szférában szerinte uralkodó állapotokat, és röviden úgy reagált a súlycsoportos megjegyzésre: „Nem is leszünk egy súlycsoportban, Ati.”
Hónapok óta tart a Nemzeti Színház átvilágítása
Törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági átvilágítás indul a Nemzeti Színházban – ezt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentett be augusztus 14-én a Facebook-oldalán. A tárcavezető szerint a Nemzeti igazgatója megkapta a vonatkozó dokumentumokat arról, hogy milyen eljárásrendben indul meg az intézmény törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése. Vidnyánszky átvette a vizsgálat eljárásrendjét tartalmazó dokumentumokat, és jelezte, hogy megértette, elfogadta a protokollt, valamint kész az együttműködésre. A miniszter megígértre, hogy a vizsgálat eredményeiről később beszámolnak.
Később, októberben Nagy Ervin kulturális államtitkár a kiemelt állami kulturális intézmények – köztük a Magyar Állami Operaház, a Budapesti Operettszínház és a Nemzeti Színház – teljes körű pénzügyi és szakmai átvilágításáról beszélt a közösségi oldalán, kiemelve, hogy a Nemzeti Színház esetében még mindig tart az adatbekérés.