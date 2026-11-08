Origo-exkluzív: NoÁrnak is üzent Vidnyánszky Attila

A Nemzeti Színház vezérigazgatója a Négyszemközt Andor Évával című podcastban leszögezte: nem foglalkoztatja az, hogy mit állít róla NoÁr. Andor Éva felidézte, hogy Molnár Áron csúnyább megfogalmazásban azt állította, a színigazgató meg van ijedve, majd megkérdezte tőle, hogy valóban fél-e. Az Origónak adott exkluzív interjúban Vidnyánszky Attila ironikusan úgy reagált, hogy ez bizonyára látszik rajta, majd megjegyezte, hogy már fél éve keresik rajta a fogást.

Vidnyánszky Attila szerint NoÁr és a Tisza-kormány fél éve keresik rajta a fogást

Fotó: Éberling András

NoÁr figyelmébe: egy forint sem ment jobbra vagy balra

Én tudom, hogy tisztességesen dolgoztunk, én tudom, hogy egy forintot nem raktunk se jobbra, se balra. Mindent belepakoltunk. Én tudom, hogy mit hoztunk létre az elmúlt 16 évben.

– fogalmazott a Nemzeti Színház vezérigazgatója, hozzátéve, hogy ellenlábasai is tudják ezt, mert nem akarják már megszüntetni, sem a Déryné Programot sem a Lázár Ervin Programot, sőt át akarják venni, amivel elismerik, hogy ez az elmúlt 30 év legjelentősebb gondolata a színházi szakmában, és ők maguk semmi hasonlót nem tudnak felmutatni.

Vidnyánszky Attila szerint a bírálói gyorsan elfelejtették azt is, hogy Európa többségével ellentétben Magyarországon, az Orbán-kormány a színházaktól a Covid idején sem vont el pénzt, pedig egy évig nem játszottak, és ehhez, valamint a különböző segédprogramokhoz nekik is közük volt.

Az előző kormány magasra tette a lécet a Tiszának, amely a kampányban kánaánt ígért

Kitért arra is, hogy

az előző kormányzattal elfogadtatták az elvet, miszerint évente egy színháznak meg kell újulnia.

Megjegyezte, jó lenne, ha a miniszter most is azt mondaná, hogy évente belefér egy-egy teátrum rekonstrukciója. Kiemelte, hogy a Déryné programmal párhuzamosan több mint 1200 művelődési ház, valamint számos kulturális intézmény újult meg.

A Fidesz alatt minden pénzt elloptak – ez volt a narratíva. És mégis ennyi mindent sikerült megcsinálni. Most, hogy nem fognak ellopni, most egyszerűen ömlesztve lesz a kultúrára pénz. Ezt várom.

– jegyezte meg Vidnyánszky Attila. A Nemzeti Színház vezérigazgatója szerint azonban a helyzet most az, hogy ilyenkor már általában ismerni szokták a következő év főbb számait, azonban egyelőre semmit sem tudnak. Majd némi iróniával úgy fogalmazott: nem tudja még, mi lesz a következő évben, de ha a kormány és támogatóik logikájából indul ki, akkor az érkező európai pénzek miatt kánaán várható a kultúra területén.