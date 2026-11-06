„Soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést” - Nógrádi László visszautasítja az ügynökvádat

Nógrádi László, a KDNP korábbi politikusának neve is felkerült a nyilvánosságra hozott ügynökakták közé, noha állítása szerint soha nem végzett besúgói tevékenységet, és korábban több alkalommal is tisztázták a szerepét – hívta fel a figyelmet a HírTV.

Nógrádi László, a KDNP korábbi politikusának neve is felkerült a nyilvánosságra hozott ügynökakták közé (Fotó: Mediawokrs)

Nógrádi László hangsúlyozta: különösen kellemetlen számára a kialakult helyzet, hiszen még az unokáinak is magyarázkodnia kell. Mint mondta, a gyerekek nem ismerik a kommunista rendszer történetét, ezért értetlenül néznek rá, amikor a neve felmerül az ügynökakták kapcsán. Állítja: korábban már több alkalommal is megállapították, hogy nem volt besúgó, és erről dokumentumok is rendelkezésre állnak. Szerinte a most nyilvánosságra hozott karton félrevezető módon került az ügynökakták közé.

Nógrádi László hangsúlyozza, nem volt besúgó

Elmondása szerint a dokumentum nem a Belügyminisztérium III/III-as osztályához kapcsolódik, hanem 1970-ben, sorkatonai szolgálata idején, a katonai elhárításnál állították ki. Az úgynevezett együttműködés még ugyanabban az évben megszűnt, de Nógrádi állítja, hogy valójában nem is működött együtt a szolgálattal, és soha nem írt jelentéseket.

Azt mondta, Pápán teljesített katonai szolgálatot, ahol az lett volna a feladata, hogy a repülőtér környékén észlelt kémtevékenységről vagy esetleges robbantási szándékról jelentést tegyen. Leszögezte: ennek semmi köze nem volt a besúgói tevékenységhez.

Határozottan kijelentem, soha nem végeztem besúgói tevékenységet, senkiről nem írtam jelentést

– jelentette ki.

Eljárás indul az ügynökakták miatt

Az ügynökakták nyilvánosságra hozásával kapcsolatban Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke is problémákat lát. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az áldozatok védelme mellett azt is tisztázni kell, valóban kizárólag az ügynökök adatai kerültek-e nyilvánosságra. A hatóság elnöke közölte, hogy a sajtóban megjelent információk, a közérdekű bejelentések, valamint az érintettek jelzései alapján hatósági eljárást indítanak az ügyben.

Az eljárás során azt is megvizsgálhatják, szükség van-e azonnali intézkedésre, akár az érintett adatok közzétételének felfüggesztésére. Ennek megítélése attól függ, hogy pontosan milyen adatok nyilvánosságra hozatala indokolt.

Az ügyben nyilatkozott a HírTV-nek Hack Péter jogász is, aki szerint parlamenti vizsgálóbizottságra is szükség van, amelynek tisztáznia kell, ki és hol hibázott. A szakember úgy látja, továbbra sem egyértelmű, kik voltak a kommunista rendszer áldozatai, és kik azok, akik másokat megfigyeltek. Arra is rámutatott, az adatbázis nem egy magánkutatás eredménye, hanem államilag hitelesített nyilvántartás, ezért az államnak jogi felelősséget kell vállalnia az esetleges jogsértésekért.

Súlyos sérelem, ha valakinek a neve tévesen jelenik meg ebben az adatbázisban

– hangsúlyozta a jogász. Hozzátette: ha valaki indokolatlanul szerepel a listán, az érintett családja kérheti az információ eltávolítását.