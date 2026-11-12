A nők biztonságát javító intézkedéscsomagot jelentett be Magyar Péter

A nők elleni erőszak visszaszorítását célzó intézkedéscsomagot ismertetett Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában. A Tisza Párt elnöke Dublinból jelentkezett be, és közölte, hogy a tervezett változtatások a büntetőjogi szabályozás mellett az egészségügyi ellátást, a fogamzásgátlást és a rászoruló nők támogatását is érintik.
Magyar Péter a videó elején arról beszélt, hogy szerinte a magyar állam hosszú ideje nem nyújt megfelelő védelmet a bántalmazás áldozatainak. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi kormányzati mulasztások miatt sok nő maradt segítség nélkül.
A miniszterelnök szakértőkre hivatkozva azt állította, hogy Magyarországon évente mintegy ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszak következtében.
„Szakértők szerint évente ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszakban Magyarországon. Hetente egy emberélet. Ez a tétlenség ára”
– fogalmazott Magyar Péter
Hozzátette, hogy a Tisza-kormány szakemberek bevonásával és társadalmi egyeztetések során dolgozta ki az intézkedéscsomagot.
Szigorítanák a távoltartás szabályait
A bejelentett intézkedések egyik legfontosabb eleme a távoltartás szigorítása. Magyar Péter szerint biztosítani kell, hogy a bántalmazás miatt segítséget kérő nők a mindennapokban is megfelelő védelemben részesüljenek.
Elfogadhatatlan, hogy egy nőnek a segítségkérés után is attól kelljen félnie, hogy mikor jelenik meg a bántalmazója az otthona vagy éppen a munkahelye előtt
– hangsúlyozta.
A tervek szerint önálló bűncselekményként nevesítenék az intim felvételekkel való visszaélést, valamint megerősítenék a szexuális önrendelkezés jogi védelmét.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a szexuális cselekményekre kizárólag a másik fél önkéntes beleegyezésével kerülhet sor. A kapcsolati erőszak áldozatai számára emellett különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárások során.
Módosítanák a szívhangrendeletet
A miniszterelnök az egészségügyi szabályozás tervezett változtatásairól is beszélt. Bejelentette, hogy az egészségügyi minisztérium széles körű egyeztetést követően javaslatot tesz a szívhangrendelet módosítására.
Magyar Péter szerint a korábbi szabályozás hatékonyságát nem igazolták a terhességmegszakítások számának csökkentésében, ugyanakkor bioetikai kérdéseket vetett fel, és további lelki terhet jelenthetett az érintett nőknek.
A tervezett módosítás értelmében a megfelelő orvosi tájékoztatást követően minden érintett nő maga dönthetne arról, hogy szeretné-e megismerni a magzat életfunkcióit. A szabályozást a szakmai ajánlásokhoz igazítanák.
Ezzel párhuzamosan megerősítenék a várandós nők támogatását. A tervek szerint biztosítanák, hogy minden érintett teljes körű tájékoztatást kapjon az elérhető egészségügyi, szociális, anyagi és lelki segítségnyújtási lehetőségekről. A különböző támogatási formákat összehangolnák és könnyebben elérhetővé tennék.
Megszüntetnék az esemény utáni tabletta vénykötelezettségét
Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a kormány tervei között szerepel az esemény utáni tabletta vénykötelezettségének megszüntetése.
A miniszterelnök szerint ezzel a sürgősségi fogamzásgátlás gyorsabban elérhetővé válna az érintettek számára, ami hozzájárulhatna a nem kívánt terhességek és a terhességmegszakítások számának csökkentéséhez.
A kormány intézkedéscsomagot indítana a menstruációs szegénység visszaszorítására is. Ennek keretében a rászoruló nők és lányok segítséget kapnának az alapvető higiéniai termékek beszerzéséhez, a támogatást pedig megfelelő tájékoztatással egészítenék ki.
Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a cél a nők szabad döntésének és méltóságának tiszteletben tartása, valamint annak biztosítása, hogy senki ne kerüljön kilátástalan helyzetbe a megfelelő támogatás hiánya miatt.
Kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját
A videó végén Magyar Péter bejelentette, hogy a Tisza parlamenti frakciójának 44 női képviselője javaslatára kezdeményezik az Isztambuli Egyezmény ratifikációját az Országgyűlésben.
Magyarország 2014-ben írta alá a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzését és felszámolását szolgáló nemzetközi megállapodást, annak ratifikációjára azonban nem került sor.
Az egyezmény konkrét kötelezettségeket ír elő a csatlakozó államok számára a bántalmazás megelőzésére, az áldozatok védelmére és az elkövetők felelősségre vonására. Magyar Péter szerint az egyezmény megerősítésével az állam konkrét és számonkérhető kötelezettségeket vállalna a nők védelmében.
A miniszterelnök arra is kitért, hogy a bejelentett intézkedések politikai vitákat válthatnak ki, de álláspontja szerint a bántalmazott nők biztonságának elsőbbséget kell élveznie az ideológiai nézetkülönbségekkel szemben.
Kijelentette, hogy az intézkedéscsomag nemcsak a nők, hanem a családok és a gyermekek biztonságát is szolgálná.
A bejelentett változtatások megvalósításának pontos ütemezéséről és a jogszabály-módosítások részleteiről a videóban nem közölt további információkat.