A nők biztonságát javító intézkedéscsomagot jelentett be Magyar Péter

A nők elleni erőszak visszaszorítását célzó intézkedéscsomagot ismertetett Magyar Péter közösségi oldalán közzétett videójában. A Tisza Párt elnöke Dublinból jelentkezett be, és közölte, hogy a tervezett változtatások a büntetőjogi szabályozás mellett az egészségügyi ellátást, a fogamzásgátlást és a rászoruló nők támogatását is érintik.

Magyar Péter a nők elleni erőszak visszaszorítását célzó intézkedéscsomagot jelentett be

Fotó: Nino Care'/Unsplash

Magyar Péter a videó elején arról beszélt, hogy szerinte a magyar állam hosszú ideje nem nyújt megfelelő védelmet a bántalmazás áldozatainak. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi kormányzati mulasztások miatt sok nő maradt segítség nélkül.

A miniszterelnök szakértőkre hivatkozva azt állította, hogy Magyarországon évente mintegy ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszak következtében.

„Szakértők szerint évente ötven nő veszíti életét párkapcsolati erőszakban Magyarországon. Hetente egy emberélet. Ez a tétlenség ára”

– fogalmazott Magyar Péter

Hozzátette, hogy a Tisza-kormány szakemberek bevonásával és társadalmi egyeztetések során dolgozta ki az intézkedéscsomagot.

Szigorítanák a távoltartás szabályait

A bejelentett intézkedések egyik legfontosabb eleme a távoltartás szigorítása. Magyar Péter szerint biztosítani kell, hogy a bántalmazás miatt segítséget kérő nők a mindennapokban is megfelelő védelemben részesüljenek.

Elfogadhatatlan, hogy egy nőnek a segítségkérés után is attól kelljen félnie, hogy mikor jelenik meg a bántalmazója az otthona vagy éppen a munkahelye előtt

– hangsúlyozta.

A tervek szerint önálló bűncselekményként nevesítenék az intim felvételekkel való visszaélést, valamint megerősítenék a szexuális önrendelkezés jogi védelmét.

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a szexuális cselekményekre kizárólag a másik fél önkéntes beleegyezésével kerülhet sor. A kapcsolati erőszak áldozatai számára emellett különleges bánásmódot biztosítanának a büntetőeljárások során.

Módosítanák a szívhangrendeletet

A miniszterelnök az egészségügyi szabályozás tervezett változtatásairól is beszélt. Bejelentette, hogy az egészségügyi minisztérium széles körű egyeztetést követően javaslatot tesz a szívhangrendelet módosítására.