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választás

Több mint száz ponton változhatnak a választási szabályok – az alkotmányjogász komoly veszélyekre figyelmeztet

12 perce
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Egyszerre javíthatják a választások tisztaságát és teremthetnek új jogi, adatvédelmi kockázatokat a választási szabályok tervezett módosításai – figyelmeztetett ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász. A szakértő szerint az NVI több mint száz javaslatot tartalmazó csomagjában vannak előremutató intézkedések, az elektronikus rendszerek központosítása és egyes új szavazási lehetőségek azonban megfelelő garanciák nélkül aggályosak lehetnek.
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választásdápügyfélkapu +lomnici zoltánnemzeti választási irodaszabály

Jelentős változások jöhetnek a magyar választási rendszerben, miután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) több mint száz pontból álló jogszabály-módosítási javaslatcsomagot küldött az Igazságügyi Minisztériumnak. A 2026. áprilisi országgyűlési választás tapasztalataira épülő elképzelések között szerepel az elektronikus ajánlásgyűjtés, a levélszavazás kiterjesztése és a lakóhelyre vonatkozó szabályok szigorítása is. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origó megkeresésére részletesen értékelte a tervezett változtatásokat, amelyek szerinte nemcsak technikai kérdéseket, hanem alapvető választójogi problémákat is felvetnek.

Több mint száz javaslatot dolgozott ki az NVI, a szakértő azonban komoly veszélyekre figyelmeztet (Fotó: Ladóczki Balázs)
Több mint száz javaslatot dolgozott ki az NVI, a szakértő azonban komoly veszélyekre figyelmeztet  (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az NVI több javaslata is visszaszoríthatja a választási visszaéléseket

Az alkotmányjogász szerint a csomag valóban reagál a korábban feltárt problémákra, ugyanakkor az eljárási változtatásoknak politikai következményeik is lehetnek. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi választási jogszabály-módosítások, köztük a lakóhely fogalmának 2021-es lazítása, szintén komoly vitákat váltottak ki.

A szakértő az egyik legfontosabb előrelépésnek az elektronikus ajánlásgyűjtés bevezetésének lehetőségét tartja. A DÁP vagy Ügyfélkapu+ használatával történő azonosítás ugyanis visszaszoríthatja a hamis aláírásokat, miközben csökkentheti a pártok által közvetlenül kezelt személyes adatok mennyiségét.

Hasonlóan kedvező hatása lehet a lakóhelyre vonatkozó szabályok szigorításának is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a tényleges helyben lakás követelményének visszaállítása segíthet visszaszorítani a voksturizmust, vagyis azt a gyakorlatot, amikor választók kizárólag a szavazás befolyásolása érdekében jelentkeznek át más településre.

Az alkotmányjogász rámutatott, hogy különösen a kisebb településeken lehet ennek jelentősége, hiszen néhány tucat átjelentkező is eldöntheti egy választás eredményét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szigorítás csak akkor lehet igazságos, ha a választópolgároknak megfelelő lehetőségük marad tényleges lakóhelyük bizonyítására.

Az elektronikus rendszer új adatvédelmi kockázatokat hozhat

A szakértő szerint az egyik legfontosabb kérdés az elektronikus választási ügyintézés központosítása.

Az elektronikus rendszer központosítja az érzékeny választási adatokat, és új függőséget teremt az állami digitális infrastruktúrától” 

– figyelmeztetett.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint ez megfelelő ellenőrzés nélkül visszaélésekre adhat lehetőséget. A digitális megoldások ráadásul azokat a választópolgárokat is hátrányos helyzetbe hozhatják, akik nem rendelkeznek megfelelő eszközökkel vagy digitális ismeretekkel. Éppen ezért

 elengedhetetlennek tartja a papíralapú ügyintézés lehetőségének fenntartását, valamint a független informatikai és adatvédelmi ellenőrzést.

A levélszavazás kiterjesztése szintén kettős hatással járhat. Az új lehetőség megkönnyítheti a külföldön élő vagy dolgozó, magyarországi lakcímmel rendelkező állampolgárok részvételét, ugyanakkor a szakértő szerint növelheti a szavazók befolyásolásának és a szavazás titkossága megsértésének kockázatát.

 Különösen aggályosnak tartja azt a javaslatot is, amely szerint egyetlen induló jelölt esetén szavazás nélkül is megszerezhető lenne a mandátum. Álláspontja szerint ez a megoldás csökkentené a demokratikus nyilvánosságot.

Széles körű egyeztetésre és független ellenőrzésre lenne szükség

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a tervezett változtatások csak megfelelő jogi garanciák mellett szolgálhatják a választások tisztaságát. A lakóhelyre vonatkozó szabályoknál gyors és hatékony bírósági jogorvoslatot, a digitális rendszereknél erős adatvédelmet, titkosítást és független ellenőrzést tart szükségesnek. A levélszavazás esetében az egyedi azonosítókat, a biztonságos szavazatkezelést és a szavazás titkosságának garantálását emelte ki.

Az adatvédelmi szabályok betartásában a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) folyamatos felügyeletét is fontosnak nevezte.

A szakértő emellett a teljes javaslatcsomag nyilvánosságra hozatalát és az érdemi társadalmi egyeztetést sürgette. Mint hangsúlyozta, a Velencei Bizottság ajánlásai alapján a választási szabályok módosításának széles körű konszenzuson kell alapulnia.

Ifj. Lomnici Zoltán szerint a választási rendszer modernizálása önmagában nem jelent garanciát a tisztább választásokra. Ahhoz, hogy az új szabályok valóban csökkentsék a visszaélések lehetőségét, átlátható jogalkotásra, független ellenőrzésre és a választópolgárok jogainak következetes védelmére van szükség.

 

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