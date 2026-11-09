Több mint száz ponton változhatnak a választási szabályok – az alkotmányjogász komoly veszélyekre figyelmeztet

Jelentős változások jöhetnek a magyar választási rendszerben, miután a Nemzeti Választási Iroda (NVI) több mint száz pontból álló jogszabály-módosítási javaslatcsomagot küldött az Igazságügyi Minisztériumnak. A 2026. áprilisi országgyűlési választás tapasztalataira épülő elképzelések között szerepel az elektronikus ajánlásgyűjtés, a levélszavazás kiterjesztése és a lakóhelyre vonatkozó szabályok szigorítása is. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász az Origó megkeresésére részletesen értékelte a tervezett változtatásokat, amelyek szerinte nemcsak technikai kérdéseket, hanem alapvető választójogi problémákat is felvetnek.

Több mint száz javaslatot dolgozott ki az NVI, a szakértő azonban komoly veszélyekre figyelmeztet (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az NVI több javaslata is visszaszoríthatja a választási visszaéléseket

Az alkotmányjogász szerint a csomag valóban reagál a korábban feltárt problémákra, ugyanakkor az eljárási változtatásoknak politikai következményeik is lehetnek. Emlékeztetett arra, hogy a korábbi választási jogszabály-módosítások, köztük a lakóhely fogalmának 2021-es lazítása, szintén komoly vitákat váltottak ki.

A szakértő az egyik legfontosabb előrelépésnek az elektronikus ajánlásgyűjtés bevezetésének lehetőségét tartja. A DÁP vagy Ügyfélkapu+ használatával történő azonosítás ugyanis visszaszoríthatja a hamis aláírásokat, miközben csökkentheti a pártok által közvetlenül kezelt személyes adatok mennyiségét.

Hasonlóan kedvező hatása lehet a lakóhelyre vonatkozó szabályok szigorításának is. Ifj. Lomnici Zoltán szerint a tényleges helyben lakás követelményének visszaállítása segíthet visszaszorítani a voksturizmust, vagyis azt a gyakorlatot, amikor választók kizárólag a szavazás befolyásolása érdekében jelentkeznek át más településre.

Az alkotmányjogász rámutatott, hogy különösen a kisebb településeken lehet ennek jelentősége, hiszen néhány tucat átjelentkező is eldöntheti egy választás eredményét. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a szigorítás csak akkor lehet igazságos, ha a választópolgároknak megfelelő lehetőségük marad tényleges lakóhelyük bizonyítására.

Az elektronikus rendszer új adatvédelmi kockázatokat hozhat

A szakértő szerint az egyik legfontosabb kérdés az elektronikus választási ügyintézés központosítása.

Az elektronikus rendszer központosítja az érzékeny választási adatokat, és új függőséget teremt az állami digitális infrastruktúrától”

– figyelmeztetett.