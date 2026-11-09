Megszólalt az NVVH, közleményben tudatták a részleteket

Gyanúsítottként hallgatta ki a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) azt a személyt, akit a mai helyszíni eljárási cselekmény után állítottak elő – adta hírül közleményében a szervezet.

Az Unger Anna vezette NVVH gyanúsítottként hallgatta ki Orbán Viktor testvérét (Fotó: Polyák Attila)

Mint írták, a férfit felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedés bűntettével gyanúsítják. A hivatal gyanúja szerint az előállított személy politikai kapcsolataira és befolyására hivatkozva, egy közvetítőn keresztül jogtalan előnyt kért egy munkaerő-kölcsönző cég vezetőjétől.

Az NVVH tájékoztatása szerint a nyomozás folytatódik, a további eljárási cselekményekről azonban a nyomozás érdekeire tekintettel egyelőre nem közölnek részleteket.

Az ORFK is közleményt adott ki, amelyben azt írták összesen négy helyszínen zajlottak elfogások és házkutatások: Budapesten, Fóton és Dunakeszin, három férfit és egy nőt fogtak el.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, Magyar Péter miniszterelnök sajtóinformációkra hivatkozva bejelentette: embercsempészet gyanújával őrizetbe vették Orbán Viktor testvérét, Orbán Áront. Az MTI azt írta, az NVVH és a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) folytatja a nyomozást.

Az NVVH azt közölte hétfő délelőtt, hogy több embert elfogtak egy embercsempészet ügyében Budapesten és Pest megyében és akcióban több helyszínen zajlanak elfogások és házkutatások. Az NNI nyomozói és az NVVH munkatársai két folyamatban lévő büntetőeljárásban egyszerre, közösen hajtanak végre nyomozati cselekményeket. A bűncselekmények részleteiről, valamint a nyomozati cselekményekről várhatóan délután adnak hírt.