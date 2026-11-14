Navracsics Tibor: Ha az NVVH nem bizonyítja, hogy Seszták milliárdjait találták meg, Magyar Péternek mennie kell

Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésben reagált a Seszták Miklós elleni nyomozás legújabb fejleményeire. A volt miniszter szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által bejelentett milliárdok ügyében nem elegendő a látványos kormányzati kommunikáció, egyértelmű bizonyítékokra van szükség. A politikus világossá tette: akár bebizonyosodnak a Sesztákhoz kapcsolódó állítások, akár nem, az ügynek súlyos politikai következményei lehetnek.
Az NVVH bizonyítékait követeli Navracsics Tibor
Navracsics Tibor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az NVVH-nak hitelt érdemlően igazolnia kell a milliárdok megtalálását és azok Seszták Miklóshoz fűződő kapcsolatát. A politikus szerint amennyiben ez nem történik meg, Magyar Péter miniszterelnöknek vállalnia kell a politikai felelősséget.
Különösen súlyosnak tartja, hogy meglátása szerint a kormányfő közösségi médiás bejegyzésekben utasítgatja a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket.
Navracsics azonban a másik lehetőséget sem hagyta figyelmen kívül. Mint fogalmazott:
Ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni.”
A politikus tehát egyértelművé tette, hogy a bizonyítékok igazolása esetén a Fidesz–KDNP közösségének is szembe kell néznie a történtek következményeivel. Bejegyzését különösen kemény figyelmeztetéssel zárta:
A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon.”
Magyar Péter ismét személyeskedő kommenttel reagált
Navracsics Tibor bejegyzésére Magyar Péter miniszterelnök a hozzászólások között válaszolt. A kormányfő azonban nem tért ki érdemben arra, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá a megtalált milliárdok Seszták Miklóshoz való kötődését, helyette újabb súlyos kijelentéseket tett a Fidesszel és Orbán Viktorral kapcsolatban.
A Fidesz-Kdnp, mint politikai entitás megszűnt létezni, mától hivatalosan is csak egy szerevezett bűnözői csoport. Orbán Viktor pedig egy bukott, rettegő maffiafőnök”
– fogalmazott Magyar Péter.
A miniszterelnök a következő sorokkal folytatta:
Vége van, elvtársak. Finito. It is over. Ende gut, alles gut.”
Hozzászólását a Vagyonvisszaszerzési Hivatal éltetésével és a „Lobogjon a Tisztítótűz!” felkiáltással zárta. Magyar Péter válasza ugyanakkor nem adott érdemi magyarázatot Navracsics legfontosabb felvetésére: miként bizonyítható egyértelműen, hogy a lefoglalt milliárdok valóban Seszták Miklóshoz kapcsolódnak.
Több mint hatmilliárd forintnyi készpénzről számolt be a hivatal
Ahogy arról az Origo korábban beszámolt, az NVVH november 12-én és 13-án több helyszínen hajtott végre nyomozati cselekményeket a Seszták Miklós ellen folyó büntetőeljárásban. A hivatal közlése szerint erdőkben elásva, különböző épületekben elrejtve és egy széfben összesen több mint hatmilliárd forint értékű készpénzre bukkantak. A Fidesz közleményben reagált a történtekre. A párt hangsúlyozta, hogy aki nem tartja be a törvényeket, azzal nem tud közösséget vállalni, ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy a nyilvánosságra hozott felvételeknek nincs közük Seszták Miklóshoz.
A nyomozás során bejelentett készpénz megtalálása önmagában még nem bizonyítja, hogy az összeg a volt miniszter tulajdonában állt, vagy bűncselekményből származik. Navracsics Tibor most éppen ennek hitelt érdemlő tisztázását követeli, miközben Magyar Péter válaszában továbbra is politikai támadásokat fogalmazott meg a konkrét bizonyítékok ismertetése helyett.