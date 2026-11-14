Navracsics Tibor: Ha az NVVH nem bizonyítja, hogy Seszták milliárdjait találták meg, Magyar Péternek mennie kell

Navracsics Tibor Facebook-bejegyzésben reagált a Seszták Miklós elleni nyomozás legújabb fejleményeire. A volt miniszter szerint a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) által bejelentett milliárdok ügyében nem elegendő a látványos kormányzati kommunikáció, egyértelmű bizonyítékokra van szükség. A politikus világossá tette: akár bebizonyosodnak a Sesztákhoz kapcsolódó állítások, akár nem, az ügynek súlyos politikai következményei lehetnek.

Navracsics Tibor szerint súlyos politikai következményei lehetnek a Seszták-ügynek, az NVVH-tól vár bizonyítékot (Fotó: Mediaworks)

Az NVVH bizonyítékait követeli Navracsics Tibor

Navracsics Tibor bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az NVVH-nak hitelt érdemlően igazolnia kell a milliárdok megtalálását és azok Seszták Miklóshoz fűződő kapcsolatát. A politikus szerint amennyiben ez nem történik meg, Magyar Péter miniszterelnöknek vállalnia kell a politikai felelősséget.

Különösen súlyosnak tartja, hogy meglátása szerint a kormányfő közösségi médiás bejegyzésekben utasítgatja a bűnüldöző és igazságszolgáltató szerveket.

Navracsics azonban a másik lehetőséget sem hagyta figyelmen kívül. Mint fogalmazott:

Ha hitelt érdemlően be tudja bizonyítani, akkor a mi politikai családunknak kell az együttlétünket alapvetően újragondolni.”

A politikus tehát egyértelművé tette, hogy a bizonyítékok igazolása esetén a Fidesz–KDNP közösségének is szembe kell néznie a történtek következményeivel. Bejegyzését különösen kemény figyelmeztetéssel zárta:

A kormányzati kommunikáció az elmúlt napokban szappanoperát játszott. Ez viszont most már hazárdjáték a legfelső fokon.”

Magyar Péter ismét személyeskedő kommenttel reagált

Navracsics Tibor bejegyzésére Magyar Péter miniszterelnök a hozzászólások között válaszolt. A kormányfő azonban nem tért ki érdemben arra, hogy milyen bizonyítékok támasztják alá a megtalált milliárdok Seszták Miklóshoz való kötődését, helyette újabb súlyos kijelentéseket tett a Fidesszel és Orbán Viktorral kapcsolatban.

A Fidesz-Kdnp, mint politikai entitás megszűnt létezni, mától hivatalosan is csak egy szerevezett bűnözői csoport. Orbán Viktor pedig egy bukott, rettegő maffiafőnök”

– fogalmazott Magyar Péter.