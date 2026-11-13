Orbán Áron ügye kilóg a sorból: súlyos kérdések merültek fel a vagyonvisszaszerzési hivatal eljárása körül

Újabb kérdések merültek fel az Orbán Áron ellen indított büntetőeljárással kapcsolatban. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az elsők között vette át az ügyet, annak ellenére, hogy a nyilvánosságra került információk alapján abban nem mutatható ki közvagyoni veszteség. A lap szerint különösen figyelemre méltó a döntés annak fényében, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban éppen a legnagyobb vagyoni eredménnyel kecsegtető ügyek kivizsgálását nevezte a hatóság elsődleges feladatának.

Kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy miért került Orbán Áron ügye az NVVH-hoz (Fotó: Bohár Dániel)

Három milliárdos ügy mellett Orbán Áron eljárása is az NVVH-hoz került

Az NVVH első négy eljárása közül három közpénzek felhasználásával összefüggő, jelentős összegű visszaélések gyanújára irányul.

A hivatal által vizsgált ügyek a következők:

Önkormányzati megbízások : parkfenntartási és közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó korrupciógyanú.

Volánbusz-beruházások : állami fejlesztéseknél feltételezett, milliárdos nagyságrendű visszaélések.

Szuverenitásvédelmi Hivatal : több mint 3,6 milliárd forint értékű kommunikációs és rendezvénykiadás vizsgálata.

Orbán Áron ügye: a gyanú szerint a volt miniszterelnök testvére és társai anyagi ellenszolgáltatásért segíthettek külföldi munkavállalóknak tartózkodási engedélyhez jutni.

A negyedik eljárás ugyanakkor lényeges ponton eltér a többitől: a rendelkezésre álló információk alapján nem azonosítható benne visszaszerezhető állami vagyon.

A lap szerint ezért indokolt megvizsgálni, milyen szakmai szempontok alapján döntött a hivatal az ügy átvételéről, különösen annak fényében, hogy az NVVH létrehozásának egyik legfontosabb célja a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése volt.