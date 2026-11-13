Orbán Áron ügye kilóg a sorból: súlyos kérdések merültek fel a vagyonvisszaszerzési hivatal eljárása körül

Újabb kérdések merültek fel az Orbán Áron ellen indított büntetőeljárással kapcsolatban. A Magyar Nemzet arra hívta fel a figyelmet, hogy az Unger Anna vezette Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) az elsők között vette át az ügyet, annak ellenére, hogy a nyilvánosságra került információk alapján abban nem mutatható ki közvagyoni veszteség. A lap szerint különösen figyelemre méltó a döntés annak fényében, hogy Magyar Péter miniszterelnök korábban éppen a legnagyobb vagyoni eredménnyel kecsegtető ügyek kivizsgálását nevezte a hatóság elsődleges feladatának.
Három milliárdos ügy mellett Orbán Áron eljárása is az NVVH-hoz került
Az NVVH első négy eljárása közül három közpénzek felhasználásával összefüggő, jelentős összegű visszaélések gyanújára irányul.
A hivatal által vizsgált ügyek a következők:
- Önkormányzati megbízások: parkfenntartási és közétkeztetési szerződésekhez kapcsolódó korrupciógyanú.
- Volánbusz-beruházások: állami fejlesztéseknél feltételezett, milliárdos nagyságrendű visszaélések.
- Szuverenitásvédelmi Hivatal: több mint 3,6 milliárd forint értékű kommunikációs és rendezvénykiadás vizsgálata.
- Orbán Áron ügye: a gyanú szerint a volt miniszterelnök testvére és társai anyagi ellenszolgáltatásért segíthettek külföldi munkavállalóknak tartózkodási engedélyhez jutni.
A negyedik eljárás ugyanakkor lényeges ponton eltér a többitől: a rendelkezésre álló információk alapján nem azonosítható benne visszaszerezhető állami vagyon.
A lap szerint ezért indokolt megvizsgálni, milyen szakmai szempontok alapján döntött a hivatal az ügy átvételéről, különösen annak fényében, hogy az NVVH létrehozásának egyik legfontosabb célja a jogellenesen megszerzett közvagyon visszaszerzése volt.
Magyar Péter korábbi kijelentései is kérdéseket vetnek fel
Magyar Péter augusztus 7-i sajtótájékoztatóján világosan beszélt arról, milyen szempontok szerint kellene működnie a vagyonvisszaszerzési hivatalnak.
A miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, hogy a hatóság helyében „a legfontosabb ügyekre fókuszálna, a legnagyobb visszaszerzett vagyonnal kecsegtető ügyekre”.
Magyar Péter azt is hangsúlyozta, hogy a hivatal nem indíthat el minden lehetséges eljárást, ezért a visszaszerezhető vagyon nagyságának kiemelt jelentősége van. Emellett külön kitért arra is, hogy az NVVH nem válhat politikai leszámolás eszközévé. Orbán Áron ügyének átvétele éppen ezek miatt vethet fel kérdéseket.
Fontos ugyanakkor, hogy a hivatal hatásköre nem kizárólag a közvagyon visszaszerzésére terjed ki. Meghatározott, közhatalom gyakorlásához kapcsolódó bűncselekményekben is eljárhat, valamint folyamatban lévő büntetőeljárásokat is átvehet.
Az ügy átvételével az NVVH közvetlen hozzáférést kap a nyomozati iratokhoz és bizonyítékokhoz, továbbá maga határozhatja meg a további nyomozati cselekményeket. A lap ezért azt a lehetőséget is felvetette, hogy a döntésben az információkhoz való hozzáférés szerepet játszhatott.
A Magyar Nemzet kérdésekkel fordult a hivatalhoz, hogy megtudja, milyen jogi és szakmai indokok alapján vették át Orbán Áron ügyét, valamint azonosítottak-e az eljárásban visszaszerezhető közvagyont.
A hatóság válasza a beszámoló megjelenéséig nem érkezett meg.
A legfontosabb kérdés tehát továbbra is megválaszolatlan: ha a hivatalnak elsősorban a legnagyobb vagyoni eredménnyel kecsegtető ügyekre kell összpontosítania, milyen szempontok alapján került az első négy eljárása közé Orbán Áron ügye?